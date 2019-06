Tesla: pronta la ricarica veloce a 250 kW

Il futuro del mondo dell’auto volge sempre più in direzione dell’elettrificazione, ma al momento uno dei maggiori ostacoli e uno degli elementi di maggior disagio è proprio quello riguardante il tempo di ricarica dei veicoli. Con una vettura alimentata in modo tradizionale si riesce a fare rifornimento in pochi istanti, pochi minuti, con un’elettrica non è così, a volte ci possono volere anche delle ore per una ricarica completa. Per questo Tesla sta trovando la soluzione per ovviare a questo forte handicap.

L’Azienda californiana ha rilasciato un aggiornamento di un software per le Tesla Model 3 che permette la ricarica ultra veloce presso le avanzate colonnine Supercharger V3, di nuova generazione. In questo modo è possibile caricare con picchi di 200 kW, alla velocità di circa 1.360 km ricaricati ogni ora. Si parla di un grandissimo passo in avanti, per fare un esempio Tesla Model 3 Standard Range Plus, attualmente in vendita anche in Italia, possiede un’autonomia complessiva di 415 km, quindi per caricarla dallo 0 al 100% adesso basta meno di mezz’ora con i nuovi Supercharger V3. Per caricare pochi chilometri, circa 150-250 km bastano pochi minuti, il tempo di prendersi un caffè alla stazione di servizio.

Il difetto? Una Tesla Model 3 aggiornata costa intorno ai 50.000 euro e in più è necessaria la ricarica presso le colonnine Supercharger V3, che non hanno di certo una diffusione così ampia. Nel frattempo Tesla ha implementato anche le capacità delle colonnine V2 che caricano con picchi di 150 kW. Il grande salto di qualità però sarà fatto quando anche altri produttori andranno verso la super ricarica e quando sarà disponibile su vettura con fascia di prezzo più abbordabile e medio-bassa. Intanto però il primo tassello per un futuro che guarda alle auto economiche con più praticità e meno perdita di tempo inutile è già realtà, un primo passo verso un futuro più ecologico.