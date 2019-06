Toyota, partnership con Eni per l’idrogeno

Dopo aver ammirato in azione la flotta di otto Toyota Mirai alimentate a idrogeno utilizzata per supportare l’ultima tappa del Giro d’Italia, la divisione Toyota Italia ed Eni hanno annunciato di aver stretto una collaborazione con l’obiettivo di velocizzare accelerare la diffusione delle stazioni di rifornimento e delle vetture a idrogeno nel nostro Paese.

Durante la prima fase di questa collaborazione verrà installato un primo punto di rifornimento di idrogeno presso la nuova stazione di servizio Eni a San Donato Milanese. Quest’ultima risulta ancora in attesa delle relative autorizzazioni che permetteranno l’avvio dei lavori e una volta completata si presenterà come una struttura polifunzionale, caratterizzata da un design moderno e perfettamente integrato architettonicamente con il nuovo Centro Direzionale Eni che attualmente risulta in costruzione.

Presso la nuova stazione sarà possibile acquistare sia carburanti avanzati come bio-metano, idrogeno ed elettricità, ma anche prodotti petroliferi premium. Sarà una vera e propria stazione a “zero emissioni” perché permetterà di rifornire automobili elettriche e ad idrogeno che contribuiscono in maniera sensibile alla riduzione delle emissioni nocive. L’idrogeno disponibile nella stazione di rifornimento sarà a “km 0”, perché autoprodotto nella stessa stazione per elettrolisi dell’acqua utilizzando energia rinnovabile.

Dal canto suo, la Casa dei tre ellissi metterà a disposizione una flotta di 10 Toyota Mirai che verranno assegnate ad altrettante persone che verranno individuate nei prossimi mesi e che potranno rifornire le vetture presso la stazione Eni. Se il progetto relativo al punto di rifornimento ad idrogeno della stazione di San Donato otterrà il successo sperato, nel prossimo futuro anche altre stazioni Eni proporranno il medesimo servizio.

“Toyota è stata tra i primi ad intraprendere con decisione il percorso di elettrificazione della propria gamma – ha dichiarato Mauro Caruccio, AD Toyota Motor Italia che ha aggiunto – ed oggi siamo il leader, con oltre 13 Milioni di veicoli elettrificati su strada nel mondo. Per Toyota è fondamentale la tecnologia ibrida elettrica, una vera e propria piattaforma da cui derivano tutte le forme di propulsione elettrificata. E proprio dall’evoluzione continua dei nostri sistemi ibridi è nata Mirai, la prima berlina a zero emissioni alimentata ad idrogeno prodotta in serie. A nostro avviso – ha continuato Caruccio – il percorso verso le emissioni zero passerà inevitabilmente anche attraverso una mobilità basata sull’idrogeno, un vettore energetico fondamentale per consentire una maggior diffusione delle fonti di energia rinnovabile. In Italia è giunto il tempo di agire per iniziare a creare una rete di distribuzione di idrogeno per le automobili. Siamo veramente onorati di poter intraprendere questo percorso insieme ad un partner così importante come Eni, che abbraccia la stessa idea di tecnologia al servizio dell’ambiente.”