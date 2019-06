Mini Cooper SE: l’elettrica traina un Boeing 777F

Mini punta molto sulla sua compatta elettrica, la nuova Cooper SE. La casa britannica ha pubblico proprio in queste ore un simpatico e originale video per far conoscere al pubblico il modello e mostrarne le capacità fuori dal comune.

Nel filmato si vede infatti la Mini Cooper SE impegnata presso l’aeroporto di Francoforte a trainare un Boeing 777F, ovvero un aereo da ben 150 tonnellate che l’elettrica inglese non teme di provare a smuovere nonostante la notevole differenza di stazza.

L’esemplare ripreso nel video presenta ancora la tipica livrea camuffata dei muletti, per cui è chiaro che Mini non vuole rivelare in anteprima i particolari estetici della sua nuova proposta a zero emissioni che andrà in produzione a novembre nello stabilimento di Oxford.

La Mini elettrica avrà molto in comune con la “cugina” Bmw i3, tra cui il motore elettrico accreditato di una potenza di 184 cavalli e di una coppia di 270 Nm. Le batterie da 33 kWh dovrebbero invece garantire una buona autonomia, il tutto senza penalizzare eccessivamente la capacità di carico e l’abitabilità.