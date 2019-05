Lotus: l’elettrica Type 130 arriverà il 16 luglio

Segnatevi questa data, perché se siete appassionati di auto sportive non potete perdere il lancio della prima Lotus elettrica, la Type 130, che il 16 luglio farà il suo debutto a Londra. Si tratta di una hypercar ad impatto zero che intende interpretare a modo suo il nuovo corso dell’automotive. La vettura verrà realizzata ad Hethel, quindi nella storica sede del Brand e, come recita il nome, saranno solamente 130 gli esemplari che verranno assemblati.

Nel primo teaser diffuso dalla Lotus si nota come la presa di ricarica sia posteriore, precisamente incastonata tra i gruppi ottici a LED, sotto la scritta Lotus appunto. Al momento, non sono stati diffusi dati riguardanti i tempi di ricarica e le prestazioni dell’auto che, per forza di cose, dovranno essere all’altezza delle aspettative.

Quel che è certo è che la vettura avrà la trazione integrale, mentre il comparto motoristico è stato realizzato in partnership con la Williams Advanced Engineering. I posti a disposizione saranno solo due, come si conviene ad una vera sportiva senza compromessi, e ci saranno soluzioni aerodinamiche importanti per avere un Cx adeguato e una deportanza in grado di tenere le ruote aggrappate all’asfalto.

Chi si aspettava una nuova Elise o una nuova Esprit rimarrà deluso, ma alla Lotus hanno deciso di guardare avanti sfruttando l’evoluzione costante delle auto elettriche e l’interesse che si è creato intorno a questo genere di veicoli.