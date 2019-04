Harley-Davidson LiveWire: in Italia a settembre

L’evoluzione non si arresta e non risparmia nessuno, nemmeno un brand come Harley-Davidson che punta tutto su una tradizione granitica. Ebbene, la due ruote di Milwaukee ad impatto zero, cioè elettrica, non solo si farà, ma presto potremmo vederla sulle nostre strade.

Qualora foste interessati a mettervi in garage questa due ruote che rappresenta un cambiamento epocale, sappiate che non è certo a buon mercato, visto che il listino recita 34.200 euro. Inoltre, non potreste salirvi in sella per delle vacanze alternative, perché arriverà a settembre, ma intanto la lista dei preordini è aperta.

Per essere tra i primi vi basterà prenotarla sul sito del brand americano, e poi, in autunno, potrete godere delle sue prestazioni decisamente interessanti. Infatti lo scatto da 0 a 100 km/h vanta un tempo di 3 secondi netti, mentre a livello di autonomia si passa dai 140 km nel ciclo combinato ai 200 km in città. Quanto basta per fare qualche breve gita fuoriporta ed avere, nel contempo, l’autonomia necessaria per muoversi nel traffico.

Insomma, i tempi cambiano ed allo scoppiettio vigoroso delle Harley che conosciamo presto potrà sostituirsi quel sibilo che abbiamo imparato a conoscere con le monoposto di Formula E, ma i puristi possono stare tranquilli perché, almeno per il momento, le moto made in Milwaukee di stampo classico non andranno in pensione.