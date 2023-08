Gomma sgonfia o bucata in viaggio: cosa fare? Guida alla riparazione e alla prevenzione

Non sottovalutare mai il potere di una gomma sgonfia o bucata durante un viaggio. Questa è una delle situazioni più temute dagli automobilisti, soprattutto in questo periodo di viaggi verso le località di montagna o balneari. Tuttavia, non è la fine del mondo. Ecco cosa fare se ti trovi in questa spiacevole situazione.

Trova un posto sicuro

Se possibile, cerca di trovare un posto sicuro dove fermarti. Se sei sull’autostrada, esci alla prossima uscita e cerca un parcheggio o un’area di servizio. Se sei su una strada di campagna, cerca un posto dove puoi parcheggiare l’auto senza essere un intralcio per gli altri automobilisti.

Controlla la gomma e usa la ruota di scorta

Dopo esserti fermato, verifica lo stato della gomma. Nel caso in cui sia solamente sgonfia, è possibile rigonfiarla mediante un compressore d’aria o una pompa portatile. Qualora invece la gomma presenti una foratura, è altamente consigliabile procedere alla sostituzione mediante l’utilizzo della ruota di scorta. Nel caso in cui il veicolo sia munito di tale dispositivo, potrai facilmente sostituire la gomma danneggiata con quella di riserva. A tal proposito, non dimenticare di munirti di un cric, una chiave per svitare i bulloni e un triangolo di emergenza. Una volta giunto in un luogo sicuro e pianeggiante, posiziona il triangolo a debita distanza, accendi le luci di emergenza e solleva l’auto mediante il cric. A questo punto, svita i bulloni della ruota da sostituire e procedi alla rimozione della stessa. Successivamente, monta la ruota di scorta, avvita i bulloni e abbassa l’auto. Non dimenticare di controllare la pressione della ruota di scorta prima di ripartire e di provvedere quanto prima alla riparazione o alla sostituzione della gomma danneggiata presso un gommista specializzato.

Usa un kit di riparazione

Il kit di riparazione, composto da una bomboletta di sigillante e un compressore d’aria, può essere utilizzato per tamponare la foratura nel caso in cui il veicolo non disponga di una ruota di scorta. Il liquido sigillante, applicato sulla zona danneggiata, permette di chiudere il foro nel battistrada, mentre il compressore consente di gonfiare la gomma. Per utilizzare il kit, bisogna innanzitutto collegare la cannula attaccata alla bombola alla valvola della gomma bucata e avviare il compressore, il cui processo di gonfiaggio può durare fino a circa 15 minuti. Dopo aver completato la riparazione, è possibile procedere ad andatura ridotta, tuttavia è consigliabile recarsi il prima possibile da un gommista per la riparazione definitiva. Si ricorda che la bomboletta di sigillante va sostituita dopo l’uso e dopo la data di scadenza, indicata sulla confezione.

Riparazione a freddo

Se siete sfortunati e vi trovate con una gomma bucata durante un viaggio, non disperate. Esiste un metodo chiamato “riparazione a freddo” che potrebbe salvarvi la situazione. Questo sistema consiste nell’inserire una toppa a forma di fungo dall’interno della gomma, sigillando il foro in modo ermetico. Per fare ciò, è necessario munirsi di un kit apposito, che comprende una punta per allargare il foro, una punta per inserire la toppa, delle toppe a forma di fungo e della colla. Il procedimento prevede di rimuovere l’oggetto che ha causato la foratura, svuotare completamente la gomma e inserire la punta per allargare il foro nella valvola. Successivamente, si applica della colla sulla punta per inserire la toppa e si infila una toppa a forma di fungo sulla punta, quindi si inserisce la punta con la toppa nel foro e si spinge fino a far uscire il fungo dall’altra parte. Infine, si rimuove delicatamente la punta e si taglia la parte in eccesso della toppa. Benché sia un metodo efficace e duraturo, richiede una certa manualità e attenzione. Inoltre, non è adatto per le gomme run flat, che sono progettate per resistere alle forature e continuare a funzionare anche a pressione zero. In ogni caso, è sempre consigliabile far controllare la gomma da un gommista dopo aver effettuato la riparazione.

Chiama l’assistenza stradale

Se l’incubo di una gomma sgonfia o bucata dovesse diventare realtà durante un viaggio in auto, non tutto è perduto. Nel caso in cui non si disponga dei mezzi per gonfiare la gomma o sostituirla con la ruota di scorta, l’opzione più saggia è quella di ricorrere all’assistenza stradale. Questo servizio, disponibile 24 ore su 24, può rappresentare la soluzione più rapida ed efficace per risolvere il problema. Inoltre, se il veicolo è coperto da un’assicurazione auto, l’assistenza stradale potrebbe essere incluso nel pacchetto e quindi essere completamente gratuita. Non sottovalutare l’importanza di avere un piano B in caso di emergenza: controlla regolarmente la pressione delle gomme, sostituisci quelle vecchie o usurare e ricorda sempre di avere a portata di mano una ruota di scorta in buono stato e gli attrezzi necessari per cambiarla. Non lasciare che una gomma sgonfia o bucata rovini il tuo viaggio: resta calmo, mantieni la concentrazione e affronta la situazione con determinazione.

Prevenzione

Naturalmente, prevenire è sempre meglio che curare. Si consiglia pertanto di verificare regolarmente la pressione degli pneumatici e di sostituire quelli vecchi o usurati. È altresì importante avere sempre a disposizione una ruota di scorta in buono stato e gli strumenti necessari per la sostituzione.

In conclusione, una gomma sgonfia o bucata non rappresenta certo la fine del mondo. Con un pizzico di sangue freddo e attenzione, è possibile risolvere il problema e tornare in strada in breve tempo. Non dimenticate mai di mantenere la concentrazione alla guida e di affrontare ogni situazione con calma.