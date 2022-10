Hopium Machina: l’alternativa a idrogeno

L’industria dell’automobile francese si arricchisce di un nuovo player, si tratta della Hopium, fondata da Olivier Lombard, trionfatore della 24 Ore di Le Mans 2011. La Hopium sfrutta tutta l’esperienza guadagnata sui circuiti di tutto il mondo dal pilota francese, che ha guidato per 7 anni le auto racing alimentate a idrogeno. L’auto che verrà presentata al prossimo Salone di Parigi è la Hopium Machina, naturalmente a idrogeno.

Hopium Machina: trionfo di aerodinamica

Stiamo parlando di una supercar a idrogeno che porta la firma di Félix Godard, che colpisce per una linea filante e aerodinamica, in cui spiccano il tetto basso e la fiancata levigata. I fari sono un elemento che stupisce, infatti si sviluppano sia in orizzontale che in verticale. Nel complesso la resa aerodinamica è ottimale, elemento essenziale per una vettura ecologica. L’interno segue uno stile moderno e minimale, infatti la plancia ha uno sviluppo orizzontale con dei grandi schermi a sviluppo orizzontale incastonati sotto una palpebra.

Due serbatoi

L’auto ha due serbatoi per supportare una pressione massima di 700 bar; il più voluminoso è collocato lungo ilpianale, con quello più piccolo che invece è posto all’altezza del baule posteriore. L’idrogeno va ad alimentare una pila a combustibile che è posta sull’anteriore. La fuel cell a sua volta dà energia a uno o più motori elettrici per un totale di 500 CV di potenza. La velocità massima è di 230 km/h, mentre l’autonomia garantita dal doppio serbatoio è di 1.000 km. La sua forza è che per fare un pieno bastano appena 3 minuti.

Prodotta in Francia

La Hopium produrrà le sue auto nel suo sito industriale a Vernon, in Normandia. Non è una scelta casuale, infatti la volontà dell’azienda è quella di realizzare macchine a idrogeno direttamente in Francia. Lo stabilimento normanno è di 85 acri, situato nell’area di Douains, ospiterà le prime linee di produzione, che avranno una capacità di 20.000 veicoli all’anno, oltre a un centro di ricerca e sviluppo.