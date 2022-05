Bmw iX1: le foto spia ufficiali nei primi test

L’attesa Bmw iX1 inizia a prendere forma: per l’occasione, i vertici del marchio bavarese rilasciano una serie di immagini che immortalano il compact-SUV ad alimentazione elettrica impegnato in una serie di test su strada.

Bmw iX1: ecco come sarà

La gallery fotografica di Bmw iX1 non abbonda nei particolari del corpo vettura, degli interni e delle caratteristiche tecniche: in effetti, la carrozzeria è nascosta da una pellicola vinilica che ne “camuffa” i particolari. Le linee sono tuttavia ben individuabili: il discorso stilistico portato in dote da Bmw iX1 è, nel complesso, fedele ai dettami “compact-Sport Utility”. Quindi: linea di cintura alta, parabrezza molto inclinato, portellone quasi verticale, codolini passaruota piuttosto “muscolosi”, e – rifacendosi alla più recente produzione Bmw – il “doppio rene” anteriore di notevoli dimensioni, e la sottile fanaleria.

Alla “prova del freddo”

I dettagli esterni di Bmw iX1 vengono posti sotto i riflettori dei vertici di Monaco di Baviera in un’interessante ambientazione: la neve e il ghiaccio della Scandinavia (per la precisione: il centro Prove invernali di Bmw Group situato ad Arjeplog, nel nord della Svezia e vicino al Circolo Polare Artico), dove i tecnici Bmw hanno “trasportato” l’imminente novità iX1 per una serie di test su strada del sistema di propulsione “zero emission” Bmw eDrive di quinta generazione messo “alla frusta” per analizzare sul campo la resistenza nelle condizioni più estreme, insieme al controllo della gestione del calore controllata in ordine ad offrire tempi di ricarica rapidi ed autonomia elevata, anche con temperature esterne al di sotto dello zero.

Tecnologie di propulsione

Da segnalare, fra le caratteristiche tecniche di Bmw iX1 annunciate dai “piani alti” del Gruppo bavarese, il ricorso a due motori elettrici – uno collegato alle ruote anteriori, e il secondo che agisce sulle ruote posteriori: la trazione sarà dunque integrale – dall’erogazione di potenza attentamente coordinata con l’obiettivo di ottimizzare la trazione e le prestazioni dinamiche del veicolo, ed un sistema di slittamento limitato particolarmente rapido, a tutto vantaggio della sicurezza di marcia su qualsiasi fondo stradale.

Bmw iX1 e X1: quando le vedremo su strada

La nota stampa che accompagna le prime immagini ufficiali di Bmw iX1 non scende nei dettagli relativi al suo esordio: è tuttavia molto probabile che il suo debutto sul mercato avverrà insieme a quello della “sorella” Bmw X1, attesa per fine 2022 e con cui condividerà la piattaforma UKL-FAAR 2 che costituirà la “base di partenza” dei nuovi modelli Bmw e Mini di fascia “compact”.

La terza generazione di Bmw X1, chiamata a rinnovare la fortunata lineup di modello (Bmw X1 è, in termini di gradimento, al secondo posto fra i modelli Sport Utility ed in quarta posizione nelle vendite globali Bmw) verrà equipaggiata con sistemi di alimentazione termico e Plug-in Hybrid: quest’ultima sarà dettagliata più avanti.