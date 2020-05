Kia punta tutto sull’elettrico: in arrivo 11 modelli a zero emissioni

La prima vettura elettrica targata Kia dotata di piattaforma totalmente dedicata debutterà nel 2021.

Kia prosegue il piano di elettrificazione della propria gamma, incoraggiata dagli ottimi risultati commerciali ottenuti in questo segmento nel primo trimestre 2020. Il programma portato avanti dalla Casa di Seul prende il nome di “Plan S” e comprende il lancio nei prossimi anni di ben 11 inediti modelli elettrici che debutteranno a livello globale entro il 2025, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere quota 500mila auto vendute entro il 2026 e un 20% di quota mercato in Europa tra i veicoli a zero emissioni.

L’Europa al centro del Plan S

Il mercato europeo sarà fondamentale per il cosiddetto “Plan S”, considerando che proprio in Europa debutterà il prossimo anno la prima vettura elettrica targata Kia dotata di una piattaforma totalmente dedicata. Parliamo di un inedito crossover a zero emissioni che si distinguerà per un design originale e vanterà l’uso di una sofisticata meccanica in grado di garantire un’autonomia di oltre 500 km, mentre per un pieno di energia si impiegheranno appena 20 minuti.

In arrivo sistemi di ricarica ultra rapidi

Dal 2021 verrà invece svelata un’ampia gamma di veicoli 100% elettrici sviluppati per offrire elevate prestazioni e praticità di utilizzo. Saranno disponibili unità da 400 V a 800 V che permetteranno di offrire una ricarica rapida o super rapida delle batterie, a seconda del modello o della versione scelta da cliente.

Una versione elettrificata per ogni modello della gamma

La nuova offerta di veicoli 100% elettrici non è l’unica novità ecosostenibile di Casa Kia, infatti il costruttore coreano ha deciso che proporrà sul mercato europeo almeno una versione elettrificata per ogni vettura presente in gamma (mild hybrid, ibrido full hybrid, plug-in hybrid o EV).

