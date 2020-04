Mole Urbana: debutta il quadriciclo elettrico a noleggio

Con un’abitabilità per 2 o 3 persone potrà avere un’autonomia fino a 150 km e sarà offerta con pacchetti di noleggio personalizzati

Una volta nelle città c’erano le carrozze e presto potrebbero tornare, ovviamente riviste in chiave moderna. E’ quanto propone la Pretto di Pontedera che ne realizzerà una cinquantina quest’anno per poi arrivare, secondo le previsioni, a 300 nel 2023. Chiaramente, non ci saranno più i cavalli a trainarle, ma saranno spinte da un motore elettrico.

Tre lunghezze diverse e fino a 150 km di autonomia

Non si tratta quindi di un semplice esercizio di stile, ma di un quadriciclo molto stiloso realizzato dalla Up Design di Umberto Palermo che prende il nome di Mole Urbana e si discosta decisamente dalle altre realizzazioni del designer in questione come la 4C Mole che si basava sulla sportivissima Alfa Romeo 4C.

Le città sono sempre più congestionate, così ecco che questo genere di veicoli potrebbe essere la risposta, anche a livello di sostenibilità. Nello specifico, la Mole Urbana, con il suo design dei primi anni del ‘900, può avere una lunghezza variabile da 3,2 metri fino ad arrivare a 3,7 metri, con la variante intermedia da 3,4 metri. L’aspetto interessante è che l’utente potrà scegliere la versione con l’autonomia di 75 km e quella che arriva a percorrere fino a 150 km, mentre la velocità massima è di 50 km/h.

Abitacolo minimalista per 2 o 3 persone

E’ un mezzo con una certa eleganza ma senza fronzoli, visto che l’interno oltre al volante è caratterizzato dalla presenza di vani partaoggetti e di un alloggiamento per lo smartphone, che diventa parte integrante del veicolo fungendo da sistema multimediale. Ecologica anche nell’abitacolo grazie ad un plancia realizzata con cartone pressato, la Mole Urbana può ospitare, in base alla configurazione, 2 o 3 persone.

A noleggio con monopattino elettrico incluso

Un’altra peculiarità di questo quadriciclo è che non si potrà acquistare, ma sarà offerto solamente con delle formule di noleggio che variano in base all’età ed allo stile di guida. Inoltre, nel pacchetto saranno inclusi due monopattini elettrici che consentiranno agli occupanti di circolare in piena libertà anche nelle aree dove la Mole Urbana non potrà entrare.

Mole Urbana: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +4