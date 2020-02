Mercedes-Benz EQS: le immagini prima del debutto

Mercedes-Benz ha presentato a Los Angeles la EQS, l’ammiraglia 100% elettrica dalle dimensioni di una Classe S. Prevista per il 2021.

Mercedes-Benz ha presentato a Los Angeles in anteprima la sua prossima berlina elettrica EQS, mostrando il concept car e un prototipo di pre-produzione. Lo scorso anno la Casa tedesca ha lanciato i suoi veicoli elettrici “EQ” di nuova generazione con il SUV elettrico EQC, ma l’impegno in questo settore sarà ancora maggiore, tanto che dovrebbe arrivare diversi nuovi modelli nei prossimi anni. L’EQS, invece, è una berlina elettrica di dimensioni simili all’attuale Classe S, un’ammiraglia 100% elettrica. Lo scorso anno fu presentato il concept, mentre nel 2021 dovrebbe arrivare finalmente il veicolo di serie.

La EQS secondo Mercedes

I motori elettrici sono posti sugli assi anteriore e posteriore, mentre la batteria è integrata nel pianale del veicolo, così la Vision EQS rappresenta un concetto di veicolo molto ben bilanciato. La base per prestazioni dinamiche di alto livello e sicurezza viene fornita dalla trazione integrale elettrica con distribuzione della coppia variabile per asse e una batteria installata in profondità nel pianale del veicolo, tra gli assi.

Prestazioni brillanti

Grazie a oltre 350kW di potenza e alla coppia immediatamente disponibile di circa 760 newton metri, VISION EQS accelera da 0-100 km/h in meno di 4,5 secondi. Un risultato di tutto rispetto, che non fa di certo rimpiangere l’utilizzo del motore termico, anche se la vettura di produzione avrà delle specifiche sicuramente differenti rispetto al modello di pre-produzione e al concept.

