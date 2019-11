Ford: arriva la Mustang Mach-E

Sarà un SUV elettrico, verrà presentato su Youtube e si potrà prenotare tramite un acconto di 500 dollari sul sito Ford.

La Ford sta per presentare una nuova Mustang, e fino a qui niente di nuovo, la notizia è che si tratta di un SUV e che sarà elettrico. Infatti, il suo nome sarà Mustang Mach-E e arriverà a settembre in un evento dedicato.

Sarà presentata a Los Angeles e su Youtube

La presentazione avverrà a Los Angeles, precisamente il 17 novembre e verrà trasmessa su Youtube in diretta. In seguito, sarà possibile prenotarla sul sito Ford tramite un acconto di 500 dollari, mentre le consegne dei primi esemplari avverranno nel corso del 2020.

Il suo arrivo raccontato in un video

Nel frattempo è stato diffuso un video che ripercorre rapidamente la storia della muscle car americana che adesso, dopo una carriera costellata di successi, si appresta ad affrontare un passaggio epocale: quello che conduce al motore elettrico. Inoltre, da coupé si evolve in SUV, per completare una trasformazione che le consenta di rispondere a modo suo alle esigenze attuali del mercato.

Gli appassionati avranno ancora la coupé e la cabrio

Nel frattempo gli appassionati della Mustang “classica”, gli irriducibili del V8, possono stare tranquilli perché la muscle car per antonomasia rimarrà in produzione e il suo V8 continuerà ad affascinare e a far sognare coloro che ancora non sono pronti al passaggio al motore elettrico. Quindi la 5.0 sarà ancora in listino, anche nelle sue evoluzioni speciali negli USA, affiancando ancora per un bel pezzo il nuovo che avanza, in attesa di scoprire quale sarà l’accoglienza riservata alla Mach-E.

