DS: all’avanguardia dell’elettrificazione con l’E-DS Week

Per tre settimane DS Automobiles personalizza l’Hotel Molitor per far conoscere e provare i suoi modelli elettrificati.

Le auto ibride ed elettriche rappresentano il futuro che avanza, e così arrivano iniziative per avvicinare la clientela a queste nuove tecnologie come la E-DS Week, presso l’hotel Molitor, che fino al 29 novembre consente di testare in anteprima nuovi modelli quali la DS 3 Crossback E-Tense e la DS 7 Crossback E-Tense 4×4.

Un hotel personalizzato DS

Nello specifico, la hall dell’hotel diventa la Lobby DS con l’esposizione della dream car DS X E-Tense, ci sono spazi chic e confortevoli e la presentazione dei materiali che caratterizzano gli interni dei modelli DS, mentre il bassin d’hiver diventa lo Scrigno DS. Inoltre, la piscina coperta ospita l’esposizione di DS 3 Crossback E-Tense e DS 7 Crossback E-Tense 4×4, mentre la nuova monoposto di Formula E, la DS E-Tense FE20, è esposta al centro di nicchie create per presentare i servizi e gli altri vantaggi di DS Automobiles. Come se tutto ciò non bastasse, al piano superiore la Villa Molitor, ribattezzata Villa DS, diventa uno spazio conviviale e accogliente che riprende i codici dei DS Store già aperti nei quattro continenti e accoglie i suoi invitati alla Table DS e al Café DS per condividere un momento gourmet.

24 colonnine per le prove su strada

Fuori dalla struttura invece, ventiquattro colonnine sono posizionate sulla strada per ricaricare la flotta destinata ai test-drive. In questo modo si potranno scoprire tutti i vantaggi dell’elettrificazione e guidare la la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 da 300 cavalli e 520 Nm, spinta da una power unit composta da un motore benzina PureTech da 200 cavalli e da due motori elettrici, e forte di una trasmissione a quattro ruote motrici. Si tratta di una vettura dotata di una batteria da 13,2 kWh che consente un’autonomia di 58 chilometri in modalità EV e di emettere solamente 30 grammi di CO 2 al chilometro. Se invece si vuole sperimentare la guida di un’elettrica pura, c’è sempre la DS 3 Crossback E-tense, che vanta una motorizzazione 100 kW ed una batteria da 50 kWh, per scattare da 0 – 50 km/h in soli 3,3 secondi raggiungendo 320 km di autonomia. Interessante l’iniziativa che consente ai suoi acquirenti di scambiarla con un modello PureTech 130 EAT8 nei 10 giorni che seguono la consegna nel caso l’auto dovesse rivelarsi incompatibile con le loro esigenze.

Si sperimentano anche i servizi

Ma non è tutto perché durante la E-DS WEEK si potranno sperimentare servizi quali il MyDS, che permette di avere tutte le informazioni sulla propria auto, l’applicazione FREE2MOV, che propone un sistema di pianificazione del percorso totalmente integrato decidendo le eventuali soste per la ricarica, e il DS MOBILITY PASS, che offre l’occasione di accedere a tariffe preferenziali per una locazione di breve durata con FREE2MOVE RENT e di guidare un altro modello della gamma DS.

