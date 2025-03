Da una Tesla Model S Plaid distrutta prende vita un progetto audace: la creazione di un Tesla Cybertruck artigianale. L’iniziativa è opera di David Andreyev, conosciuto sui social come “Cyber Hooligan”, che sta trasformando un relitto in un’opera d’arte automobilistica senza precedenti.

Tesla Cybertruck, con un nuovo volto

Il progetto, in corso in California, rappresenta una delle più ardite conversioni nel mondo dei veicoli elettrici. La vettura incidentata è stata completamente smantellata, con sfide tecniche notevoli, come lo spostamento del radiatore danneggiato dal frontale al posteriore del veicolo.

La trasformazione richiede una precisione estrema, in particolare nell’adattamento dei pannelli angolari caratteristici del Cybertruck. Una delle operazioni più complesse ha riguardato la rimozione del parabrezza e del tetto in vetro, seguita dal taglio e riposizionamento dei montanti per ottenere un allineamento perfetto con il nuovo design.

Addio alla Model S Plaid

Nonostante i danni iniziali, la scelta della Model S Plaid non è casuale: con oltre 1.000 cavalli di potenza, rappresenta un equilibrio ideale tra prestazioni estreme e innovazione tecnologica. Questo rende il progetto un esempio di customizzazione auto che unisce creatività e ingegneria avanzata.

David Andreyev non è nuovo a progetti fuori dagli schemi. Nel suo portfolio figura già la CyberRoadster, una spettacolare trasformazione di una Tesla in una sportiva biposto, che ha catturato l’attenzione degli appassionati di automobili.

Ogni fase di questa trasformazione è documentata sui social media, offrendo agli spettatori un viaggio unico nel mondo della customizzazione. Questo progetto dimostra come anche i veicoli più avanzati possano essere reinventati, spingendo i limiti della creatività e aprendo nuovi orizzonti nel settore automobilistico.