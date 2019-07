Alpinestars: arriva la nuova T-Fuse Sport

Alpinestars lancia il T-Fuse Sport, la nuova giacca sfruttabile in ogni situazione, dall’inverno all’estate. Impermeabile e pratica, è attualmente in vendita a 250 euro.

Arriva il nuovo T-Fuse Sport di Alpinestars, un giubbotto che si presenta come altamente efficace in termini di impermeabilità, grazie ad un interno estraibile, e di versatilità. L’azienda italiana lo ha inserito nella collezione abbigliamento 2020, e si caratterizza per avere un taglio corto e sportivo, ma soprattutto per essere sfruttabile per tutto l’anno, sia nelle giornate invernali che in quelle estive. Oltre all’interno estraibile, questo giubbotto si presenta con un colletto a taglio basso con tessuto interno per garantire la giusta morbidezza a contatto col collo e, mentre per affrontare al meglio i caldi giorni estivi, ci sono delle efficaci prese d’aria con cerniera.

Le regolazioni in velcro nella vita e le maniche precurvate aiutano il pilota a non affaticare in modo eccessivo le braccia e garantiscono una pratica versatilità. Per collegare il giubbetto coi pantaloni termici vi è una abile cerniera. Disponibili anche molteplici scomparti imbottiti sia sul petto che sulla schiena, che permettono di ospitare placche pettorali e paraschiena Nucleon (acquisto a parte), mentre i protettori su spalle e gomiti sono Bio Air certificati CE di Livello 2, per assicurare il massimo della sicurezza. A tutto ciò vanno aggiunti gli slider esterni in TPU a doppia densità Dynamic Friction Shield sulle spalle. Abbiamo detto che la praticità è assicurata in altissima misura, perciò non potevano mancare delle tasche laterali e dei taschini in cui riporre documenti, chiavi, smartphone e quant’altro, senza dimenticare che il T-Fuse Sport ha anche una tasca interna completamente impermeabile.

Le combinazioni di colori disponibili sono: colore nero-bianco, nero-rosso e nero-grigio, il T-Fuse Sport è attualmente disponibile presso i rivenditori Alpinestars al prezzo di 250 euro.