Ducati World, la Desmo Race debutta a Mirabilandia

Grande sorpresa al Ducati Word, la nuova area tematica del parco divertimenti Mirabilandia dedicata alle due ruote della Casa di Borgo Panigale: ieri sera ha aperto al pubblico la nuova attrazione battezzata “Desmo Race”.

Si tratta del primo duelling coaster interattivo a doppio binario che permette a tutti gli appassionati di salire sulla sella di una moto biposto che simula la guida di una Panigale V4. Gli amanti del genere potranno sfidarsi lungo due tracciati paralleli portando avanti un’emozionante gara testa a testa durate la quale la frenata e l’accelerazione sono nelle mani del centauro che affronta ogni curva gestendo la potenza del mezzo. La Desmo Race permetterà a chiunque di sentirsi un vero pilota di moto, perché adatto a persone con un’età minima di 6 anni e 120 cm di altezza.

L’apertura a sorpresa di questa attrazione è stata organizzata alle 23.00, di solito orario di chiusura del parco. Il primo a testare con mano la Desmo Race è stato il pilota Ducati Michele Pirro, mentre tutti i presenti hanno potuto provare l’ebbrezza della sfida fino all’una di notte. Nel corso dell’evento, tutta l’area del Ducati World è stata invasa da una folla festante vestita di rosso: i primi mille Desmo Riders hanno infatti ricevuto gratuitamente una maglietta speciale a tiratura limitata per celebrare la serata.

“Come già in altre occasioni, Mirabilandia fa la storia, non la segue – ha dichiarato Riccardo Marcante, Direttore Generale Mirabilandia che ha aggiunto – Desmo Race è un coaster unico al mondo, non solo per le sue caratteristiche tecniche (due moto che gareggiano lasciando al pilota la libertà di accelerare o frenare), ma soprattutto per le emozioni che regala a tutto il pubblico. Potevamo scegliere un coaster più alto e più lungo, abbiamo scelto una attrazione che permetterà a grandi e piccoli di divertirsi alla stessa maniera in sella ad una Ducati. Insomma, proprio come abbiamo sempre detto: non dovrai aspettare di diventare grande.”

Anche il pilota ufficiale del MotoGP Ducati Team, Andrea Dovizioso, non ha resistito nei giorni scorsi a provare il duelling coaster: “Desmo Race è davvero emozionante! Mi sono sentito come in sella alla mia moto: puoi accelerare e frenare proprio come si fa in una vera gara! Sono molto contento di essere stato il primo a provarla e mi auguro che tutti possano vivere la stessa esperienza”. Queste le parole del pilota italiano della Ducati, particolarmente colpito da questa esperienza.

