Carburo: la nuova elegante borsa da moto

Carburo ha lanciato la nuova gamma di borse da viaggio per le moto. Sono robuste, eleganti e pratiche, dall’aspetto vintage ma contraddistinte da una grande solidità.

Le nuove borse da viaggio di Carburo si presentano con un aspetto elegante e raffinato, molto originale, ideali come compagne per una lunga avventura. Colpiscono alla prima occhiata, sono funzionali e pratiche, anche se vanno necessariamente usate a coppie, vista la loro conformazione, che le rende facilissime da montare ogni tipo di modello di motocicletta. Per utilizzarle vanno fissate sotto la sella, a cavallo del telaio, una manovra semplice, quanto efficace. In più, essendo tutte quante provviste di zip e bottoni di sgancio rapido, questo permette di portarsele con sé agevolmente durante le pause e le soste, utilizzando le pratiche maniglie applicate nella parte superiore.

Sono borse robuste, anche se all’apparenza possano sembrare morbide, sono realizzate utilizzando materiali solidi e robusti, tanto che possiedono una certa consistenza. All’interno ci sono dei pannelli semirigidi e dei rinforzi che fanno in modo che la sagoma sia sempre perfettamente coerente, impedendo al tempo stesso le deformazioni. Le grosse fibbie di chiusura, che richiamano al passato, sono per lo più estetiche perché dietro ci sono quelle vere, più moderne, a sgancio rapido e che garantiscono un livello di sicurezza indubbiamente maggiore.

Motoabbigliamento.it si occupa della distribuzione di queste borse, che hanno prezzi accessibili, tanto che si va da un minimo di 59 euro a un massimo di 85 euro, a seconda del modello. Nella linea di borse Carburo sono compresi anche due pratici rulli portaoggetti che hanno lo stesso stile delle borse. Sono i modelli Skynroll, in pelle, e Wilder, in tessuto canvas con cinghie in pelle. Entrambi hanno un costo di 39 euro.