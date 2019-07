Triumph: in arrivo la Dayton Moto 2 765 Limited Edition

Sarà realizzata in due varianti e in 765 esemplari per ogni modello e verrà presentata nel GP di Silverstone il 23 agosto

Meno di un mese, tanto manca al lancio in grande stile della nuova sportiva firmata Triumph, la Daytona Moto 2 765 Limited Edition che il prossimo 23 agosto farà la sua comparsa in occasione del GP di Silverstone. La moto in questione nasce dalle tante richieste dei clienti e si annuncia davvero speciale visto che sarà il frutto della collaborazione tra il Brand inglese e la FIM nelle competizioni.

Di questa due ruote dalla tecnologia sopraffina ne verranno realizzate 2 varianti, una per Europa e Asia e una per Stati Uniti e Canada, per un totale di 765 esemplari ciascuno. Entrambe potranno contare sul nuovo tre cilindri 765 cc derivato dalla Moto2 dalla potenza e dalla coppia massima mai raggiunte da una moto di serie con questa cilindrata, e su un telaio pensato per una guida senza compromessi. Non manca una livrea racing in edizione limitata.

L’operazione va a sottolineare ulteriormente il legame tra il marchio Triumph ed il mondo delle competizioni visto che è fornitore esclusivo dei motori per la classe Moto2 del Campionato Mondiale FIM MotoGP. Per conoscerne le specifiche tecniche bisognerà attendere il 23 agosto quando il mondiale riservato alle due ruote farà tappa a Silverstone, e, per l’occasione le due moto saranno protagoniste di uno spettacolare giro di parata condotte da due ex campioni del mondo di motociclismo.

Quindi, sarà quanto di più vicino ad una Moto2, ma potrà essere condotta su strada; una sportiva dura e pura ma anche tanto raffinata, per collezionisti ma anche per gli amanti dei trackday.