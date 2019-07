Honda ADV 150: presentata in Indonesia

Honda ha presentato per il mercato asiatico un inedito ADV 150 cc, che riprende le caratteristiche estetiche del X-ADV e quelle tecniche del PCX 150.

L’Honda X-ADV è stato un modello che ha suscitato da subito grande curiosità, c’è chi non lo ha compreso a pieno e chi invece ha amato il suo combinare perfettamente il meglio delle doti dello scooter e della moto. Il successo commerciale non ha tardato ad arrivare, tanto che nel 2017 ha superato la soglia delle 3300 vendite (numeri pari a quelli che dell’Africa Twin), e questo è stato possibile proprio per la sua ciclistica e per il suo motore innegabilmente performante. L’aggiornamento dello scorso anno ha portato l’aggiunta del controllo di trazione disinseribile e 900 giri in più per il bicilindrico da 55 CV.

Ma la grande sorpresa dell’ultimo periodo è stata la presentazione di un inedito ADV 150 cc, che è stato rivelato durante il Gaiikindo Indonesia International Auto Show 2019, Questo modello è stata una vera sorpresa, che ha colpito molto chi segue il Marchio nipponico delle due ruote. Stilisticamente la parentela con l’X-ADV è piuttosto marcata ed evidente, mentre dal punto di vista meccanico e tecnico la vicinanza è soprattutto con l’attuale PCX 150, innanzitutto per lo stesso motore e poi per la strumentazione digitale. Tecnicamente ci sono a disposizione delle sospensioni posteriori Showa, un nuovo parabrezza regolabile, un serbatoio da 8 litri che consente un’autonomia di 350 km, un vano sottosella da ben 28 litri in grado di ospitare un casco integrale, nuovi deflettori per l’aria sui tutti e due i lati e un sistema di accensione Honda Smart Key System. Questo nuovo modello sarà commercializzato, almeno per il momento, solo nel mercato asiatico.