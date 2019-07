Befast: tutti gli accessori per un viaggio in moto

Befast propone una serie di accessori da viaggio dedicati ai motociclisti, che sono molto pratici e utili per ogni esigenza.

Befast propone un’offerta ampia e variegata di accessori e borse per chi ha intenzione di regalarsi un lungo viaggio in moto in tutta comodità. Una delle proposte più gettonate e funzionali è senza ombra di dubbio la borsa serbatoio disponibile in tre misure: grande, media e piccola, rispettivamente da 28, 10 e 5 litri. I prezzi sono in scala: 49,90 euro per la più grande, 29,90 euro per la media e 19,90 euro per la più piccola. La particolarità è che queste borse sono universali, possono essere fissate a qualsiasi tipo di moto grazie al sistema di cinghie regolabili o, nel caso di serbatoi in metallo, con i magneti inclusi nella confezione. Per rendere la borsa più stabile vi è il fondo antiscivolo, mentre inserti riflettenti migliorano la visibilità al buio e durante la notte, mentre la tracolla agevola il trasporto una volta giunti a destinazione.

In catalogo sono disponibili anche le borse laterali, che sono universali e realizzate in poliestere e PVC con rinforzi interni rigidi per una maggiore resistenza. Le SB600 costano 49 euro e sono espandibili fino a 34 litri di capienza ciascuna, le SB900 costano 59,90 euro e arrivano a 40 litri ognuna. Non manca neanche una borsa da sella da 15 litri (49 euro) con fissaggio a cinghie elastiche che permettono il montaggio pure sul serbatoio, o in alternativa i rulli da sella impermeabili BW011 da 30 e 40 litri, che costano rispettivamente 14,90 e 19,90 euro e sono disponibili nelle colorazioni giallo fluo e nero. Per chi sceglie di caricarsi il bagaglio sulle spalle vi è uno zaino EL da 24 litri (22,90 euro) e l’originale Gerla (29,90 euro), entrambi dotati di scompartimenti e tasche, ed entrambi adattissimi al diporto.

In aggiunta ci sono degli accessori particolari, dedicati ai più esigenti, come un borsello da gamba con tasca esterna e zip blocca telefono, in commercio sia nella versione da 2 litri (9,90 euro) che in quella da 3 litri (16,90 euro); marsupio in poliestere con tasca centrale e due tasche esterne (12,90 euro) e portatelepass con cinturino a chiusura velcro regolabile per fissarlo al manubrio o al polso (9,90 euro).