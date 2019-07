Abbigliamento moto: Held propone un completo ideale per l’estate

Held propone un abbigliamento da moto composto da giacca Sonic e pantaloni Vento capaci di garantire il massimo confort anche sotto al caldo sole estivo.

Il grande caldo, le temperature vertiginose e il sole cocente sono tutti elementi che contraddistinguono il periodo estivo e di conseguenza possono condizionare anche il motociclista, che vorrebbe divertirsi in sella alla sua moto. L’abbigliamento specifico per la moto spesso e volentieri entra in conflitto con il caldo, ma Held pare avere trovato una soluzione, grazie ad un completo che promette di tenere al fresco il centauro. L’abbinamento è formato dalla giacca Sonic e dai pantaloni Vento, che garantiscono di potere affrontare anche le temperature più roventi e al tempo stesso la pioggia.

Sia la giacca che i pantaloni sono realizzati in materiali sintetici, studiati per offrire in primis il confort ma anche la robustezza, tenendo presente che il taglio ha la necessità di una grande versatilità. Partendo dalla giacca Sonic, questa è fatta in Airguard 400 D e sulle spalle, sulle braccia e sul petto presenta ampi pannelli a rete mesh per avere la miglior circolazione d’aria possibile. Per la medesima ragione anche la fodera interna è a rete. Per il massimo della praticità dispone di due tasche esterne e due interne, una delle quali per il cellulare, ha il colletto morbido e inserti elastici su spalle e gomiti, dove sono inseriti protettori soft certificati. Il bacino e le maniche sono regolabili, in più gli inserti riflettenti la rendono più facile il riconoscimento nelle ore buie. Il prezzo è di 189,95 euro.

Anche i pantaloni Vento sono formati in Airguard 400 D, hanno fodera in mesh su cosce, polpacci e tibia e uno speciale stretch sulle cosce e sul polpaccio. Sulle ginocchia ci sono degli elementi elastici che conferiscono più libertà di movimento, in più ci sono il passante per cintura e un inserto posteriore in materiale antiscivolo. Per garantire una maggiore protezione sono stati inseriti dei parafianchi adattabili, protettori soft alle ginocchia e inserti riflettenti. I pantaloni Vento sono dotati di cerniera di collegamento. Il costo è di 174,95 euro.

Per entrambi i prodotti i colori sono nero e grigio/nero, in taglie maschili (dalla S alla 5XL) e femminili (dalla DS alla DXXL).