BMW VnineT: la nuova versione by Vagabund Moto

Gli specialisti austriaci di Vagabund Moto hanno realizzato la loro VnineT, una versione naked speciale della BMW RnineT, contraddistinta da elementi di lusso.

BMW RnineT, una moto che non ha bisogno di un biglietto da visita per essere riconosciuta, è spesso e volentieri oggetto di versioni speciali o versioni custom realizzate da specialisti del settore. Tra queste, l’ultima arrivata è la VnineT by Vagabund Moto, un costruttore austriaco che ha realizzato la sua personalissima versione della moto bavarese, realizzando un chiaro omaggio al mondo delle naked di lusso.

Paul Brauchart e Philipp Rabl, sono in fondatori della factory austriaca, e sono gli artefici di questa creazione partendo dalla base di una BMW Rnine T alla quale hanno eliminato tutto ciò che per loro è sembrato superfluo, aggiungendoci elementi di altissima qualità e lusso. Sulla VnineT, infatti non mancano parti stampate su misura in 3D con materiali flessibili e resistenti, che ne aumentano il prestigio e la raffinatezza costruttiva. Basta guardarla un attimo per capire il lavoro di personalizzazione che è stato compiuto, abbiamo qui un faro anteriore tondo firmato Koso, un tachimetro Motogadget e i manubri Rizoma, un nuovo codino con faro a LED integrato, una sella in pelle traforata realizzata a mano e un impianto di scarico con silenziatore Remus inedito e realizzato specificamente per questo moto.

Per realizzarla ci sono volute otto settimane di lavoro, un impiego che però non ha snaturato la vera natura della RnineT di base, della quale sono preservate le linee originali e molto armoniche. Qui sono i dettagli e i tanti elementi di pregio che vogliono fare la differenza, la VnineT è una personale visione di come potrebbe una già seppur bellissima e raffinata BMW. Coloro che vogliono avvalersi delle conoscenze e delle abilità di Vagabund Moto possono farlo tranquillamente, potranno richiedere la propria Vnine personalizzata nei colori e nella componentistica scegliendo in base ai propri gusti, necessità e preferenze.