Ducati Panigale V4 25° Anniversario: per celebrare i 25 anni della 916

Ducati presenterà a Pebble Beach in California una moto celebrativa, la Panigale V4 25° Anniversario 916, per festeggiare il primo quarto di secolo della 916.

Un quarto di secolo è un traguardo importante, e quest’anno in casa Ducati si festeggia un compleanno imperdibile, i primi 25 anni di una moto che è diventata un mito, la 916. Stiamo parlando di una moto sportiva che ha fatto storia, che ha vinto e dominato nelle competizioni sportive e che si è distinta per stile, bellezza e personalità. Per l’epoca è stata una due ruote tecnologica e rivoluzionaria, che ha innalzato l’asticella degli standard qualitativi di tutte le moto del panorama internazionale, per questo motivo a Borgo Panigale hanno deciso di festeggiarla come si deve.

Il progetto fu a cura di Massimo Tamburini, allora direttore del Centro Ricerche Cagiva, la 916 venne presentata al Salone di Milano nell’ottobre del 1993, riscontrando un successo istantaneo ed entrando da quel momento nella lista delle moto più apprezzate di sempre. Per dare un giusto tributo a questa motocicletta, Ducati presenterà a Pebble Beach in California, il 12 luglio alle ore 20:00, la Panigale V4 25° Anniversario 916. La nuova creatura bolognese sarà caratterizzata da una livrea originale, da elementi tecnici e di componentistica derivati direttamente dal mondo delle corse. Per l’occasionale il testimonial sarà un uomo che ha dato tanto a Ducati e che Ducati ha fatto entrare nel mito grazie ai suoi grandi successi ottenuti nel Campionato del Mondo Superbike, infatti a togliere il velo alla Panigale V4 25° Anniversario 916 ci sarà “The King” Carl Fogarty, l’inglese che per quattro volte è divenuto campione mondiale Superbike negli anni ‘90, proprio in sella alla 916.

Il tempo dei festeggiamenti non si ferma solo a Pebble Beach, ma in occasione del Round del calendario Superbike a Laguna Seca i prossimi 13 e 14 luglio, il Team Aruba.it Racing – Ducati scenderà in pista con le moto di Alvaro Bautista e Chaz Davies caratterizzate proprio da una speciale livrea, che ricorderà direttamente quella della Panigale V4 25° Anniversario 916.