Oxygen debutta al Parco Valentino 2019

Oxygen è ora disponibile in tutta Europa e potremo vederlo sfrecciare liberamente nei centri storici, nelle zone a traffico limitato e nelle isole vietate al transito dei mezzi senza alcuna restrizione.

Al Salone di Torino, dove farà il suo debutto Oxygen, ci sarà la possibilità di ammirare da vicino anche il Qooder, il quattro ruote che sfilerà nella parata inaugurale ed esposto in accese colorazioni (giallo, azzurro e blu metallizzato), con la possibilità non solo di osservarlo ma anche di guidarlo per le strade della città piemontese, prenotando un test drive.

Le caratteristiche che invece rendono Oxygen un mezzo adatto ad un contesto urbano sono la leggerezza di soli 93 kg, due batterie a ricarica veloce chiamate “swap” che si possono ricaricare velocemente collegandole ad una presa di casa, o al lavoro, magari nel proprio garage e in meno di sei ore si otterrà la piena carica.

“Si tratta di un mezzo di alta qualità, divertente da guidare e particolarmente adatto per muoversi nel traffico cittadino e nelle aree a ZTL.” – ha spiega Paolo Gagliardo, Ceo dell’Azienda elvetica. – “Il veicolo silenzioso coniuga perfettamente la sicurezza e la tecnologia, tipica dei prodotti firmati Quadro Vehicles, al piacere di una guida leggera e rispettosa dell’ambiente.”

Ecco le due versioni di Oxygen:

Motore equivalente a un 125 cc

Z.E.V. (Zero Emission Vehicle)

Potenza 3 kW

Omologazione per 2 persone

Autonomia 80 km

Velocità massima 70Km/h

Due batterie rimovibili

Ruote da 16”

Peso totale con batterie 93 kg

Prodotto in Europa

Si guida anche con patente B

Le batterie si caricano in meno di 6 ore con il caricabatterie standard da 5A, ma esiste in gamma accessori anche il caricabatterie da 10A per una carica al di sotto delle 3h

Prezzo 4.799 €

Motore equivalente a un 50 cc