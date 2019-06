Ducati: in arrivo la Streetfighter V4?

Ducati è pronta a lanciare sul mercato una supernaked capace di lottare ad armi pari con l’Aprilia Tuono? I rumors lo confermano e la data per scoprirlo potrebbe essere il 13 giugno, infatti la Casa di Borgo Panigale per quel giorno ha dichiarato che sarà pronta una inedita novità. Sono anni che si parla di una Ducati Streetfighter, prima a causa della presenza della Panigale bicilindrica, adesso che abbiamo la Panigale V4 siamo pronti ad accogliere una Streetfighter V4.

Il nome Streetfighter si rifà a piene mani alla storia di Ducati, una moto che ha emozionato e regalato grandi pulsioni a tutti i suoi proprietari. Una moto pronta per grandi prestazioni, con una seduta particolare perfetta per tirare fuori il pilota che ognuno ha in sé, per questo i molti appassionati sono pronti a riaccogliere a braccia aperte un modello come questo. Gli indizi portano al lancio della Streetfighter proprio perché Ducati parteciperà di nuovo alla Pikes Peak e presenterà oltre alla Multistrada 1260, una Panigale V4 R senza carene che prenderà parte alla “Exhibition Class”.

In sella a questa speciale Panigale V4 R scarenata ci sarà Carlin Dunne, che nel suo palmares conta ben quattro vittorie ed è stato il primo pilota ad infrangere, nel 2012, la barriera dei dieci minuti con un tempo di 9:52.819, sempre in sella a una moto di Borgo Panigale come la mitica Multistrada 1200. Appuntamento al 13 giugno per capire ufficialmente cosa proporrà Ducati di nuovissimo.