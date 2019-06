Suzuki GSX-R1000R Texas Edition: omaggio a Rins

Il 14 aprile scorso Alex Rins è riuscito, dopo una gara magistrale, a vincere in MotoGP in sella alla Suzuki del Team ECSTAR. La vittoria nella classe regina del motomondiale mancava da qualche anno, da quando Maverick Vinales ha abbandonato Suzuki per Yamaha, per questo la vittoria ottenuta ad Austin nel Texas è stato un grane momento sia per la Casa di Hamamatsu, sia per il giovane pilota spagnolo al primo successo in questa categoria. Per celebrarla nel migliore dei modi Suzuki Italia ha deciso di allestire una GSX-R1000R Texas Edition, un esemplare unico dalla colorazione inedita che omaggia questo trionfo. La moto è stata presentata al pilota spagnolo durante il weekend del Mugello, nel corso delle prove del Gran Premio d’Italia, ed è rimasto entusiasta, autografando il cupolino della moto.

La livrea personalizzata coniuga alla perfezione i colori della GSX-RR ufficiale di Rins con la bandiera del Texas. A completamento dell’allestimento ci sono una serie di accessori che sottolineano lo stretto legame esistente tra la GSX-R1000R stradale e la GSX-RR della MotoGP. La Texas Edition possiede una copertura per la sella del passeggero, un cupolino racing fumé e un silenziatore slip on Akrapovic GP in titanio, che dona un aspetto più filante e permette un sensibile risparmio di peso, senza tralasciare un sound graffiante.

Nel corso del weekend di gara la GSX-R1000R Texas Edition è stata una delle attrazioni maggiormente immortalate, sia dai visitatori del paddock sia dai tifosi Suzuki che hanno potuto ammirarla nello speciale parcheggio loro riservato. La GSX-R1000R Texas Edition sarà successivamente tra le attrazioni del meeting europeo delle GSX-R in programma a Zolder nel fine settimana del 21-23 giugno. Dopo l’appuntamento belga la moto speciale farà ritorno in Italia in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in calendario per il 15 settembre a Misano Adriatico.