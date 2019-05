KTM enduro: tutte le novità della gamma EXC 2020

Le moto enduro esercitano sempre più interesse tra i centauri, fenomeno confermato da un settore di mercato che attualmente risulta tra i più floridi e dal lancio di nuovi ed interessanti modelli. Non fa eccezione KTM che svela la sua rinnovata proposta di moto da enduro, sviluppate come da tradizione sui terreni più impegnativi grazie all’indispensabile contributo dei piloti ufficiali del team Red Bull KTM Factory Racing.

La gamma KTM enduro 2020 vanta un’offerta totalmente nuova tra cui spicca l’inedita 150 EXC TPI, che affianca le sorelle maggiori KTM 250 EXC TPI e KTM 300 EXC TPI, tutte omologate Euro 4. Si tratta di una novità di tutto rispetto perchè capace di mescolare in maniera eccellente alcune parti meccaniche del motore 125 cc e l’alimentazione a iniezione elettronica delle “sorelle maggiori”. Chi desidera optare per le motorizzazioni 4 tempi potrà contare sulla vasta disponibilità di modelli, rappresentata dalle: KTM 250 EXC-F, KTM 350 EXC-F, KTM 450 EXC-F e KTM 500 EXC-F.

KTM EXC 2020, tutti i particolari

Tecnici ed ingegneri che lavorano senza sosta nel reparto ricerca e sviluppo della Casa austriaca hanno arricchito la gamma EXC 2020 con una serie di innovazioni tecniche e tecnologiche in grado di mantenere questi modelli ai vertici della rispettiva categoria. Parliamo infatti dell’uso di nuovi propulsori efficienti e molto performanti, abbinati ad un telaio di inedita concezione, sospensioni WP XPLOR e alle inedite sovrastrutture che permettono di ottimizzare maneggevolezza e prestazioni. Le novità hanno riguardato anche la cassa del filtro dell’aria, il sistema di raffreddamento e gli impianti di scarico. Queste raffinatezze tecniche si uniscono a sofisticati componenti del calibro del manubrio NEKEN e dell’impianto frenante Brembo, senza dimenticare le pedane “no dirt” e i mozzi fresati CNC con cerchi Giant offerti della dotazione di serie.

Tra le novità di maggior peso c’è certamente il debutto dell’esclusiva versione 300 EXC TPI ERZBERGRODEO: si tratta di un’edizione limitata in soli 500 esemplari realizzata per celebrare la leggendaria manifestazione dedicata all’enduro estremo che il prossimo 2 giugno festeggerà ben 250 anni dalla nascita. Non mancano inoltre le suggestive e particolarmente accessoriate versioni SIX DAYS che sfoggiano una inedita livrea dedicata alla Sei Giorni di Enduro che quest’anno si terrà nell’Autodromo Internazionale i Algarve, nei pressi di Portimao, in Portogallo, dal 21 al 26 ottobre. Le KTM SIX DAYS 2020 vantano nel loro equipaggiamento di serie un pacchetto di accessori KTM PowerParts capaci di esaltare l’estetica e le caratteristiche tecniche delle moto enduro targate KTM.