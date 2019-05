Suzuki Katana: al via il tour dedicato

La Suzuki Katana è sicuramente la moto del momento, dopo aver fatto strage di cuori ovunque sia stata presente, da EICMA al fuori salone di Milano, la moto di Hamamatsu incuriosisce e strega. Sicuramente la sua linea particolare e ispirata alla Katana che fu regina degli anni ’80 l’ha aiutata in questo grande affetto, ma prima di tutto stiamo parlando di una moto moderna e tutta da scoprire. Per questo motivo, per andare incontro alle tantissime richieste di test ride, il colosso giapponese ha organizzato un tour dedicato alla sua moto in varie parti d’Italia.

SUZUKI KATANA TOUR: DAL 25 MAGGIO AL 29 GIUGNO

Questo tour dedicato alla Katana si affianca al DemoRide Tour e ne riprende la formula, così dal 25 maggio al 29 giugno ogni weekend ci sarà modo di testare su strada diversi esemplari di Katana sempre con il supporto dei concessionari Suzuki. La scaletta prevede undici appuntamenti, che si terranno in molteplici Regioni dello Stivale e presso le sedi di concessionari selezionati. Qua sotto potete trovare esposti i punti di riferimento per il Suzuki Katana Tour:

25/5 EuroMoto Gorini – Brescia

26/5 Ceriani Moto – Castellanza (VA)

1/6 Motorpep – Pogliano Milanese (MI)

2/6 Casa della Moto – Abbiategrasso (MI)

8/6 Blue Bike – Reggio Emilia

9/6 Mazzola Moto – Bonate Sopra (BG)

15/6 Ugolini Motorciclo – Rimini

22/6 Valter Moto – Seregno (MB)

23/6 Conti Moto – Como

28/6 L.A. Moto – Roma

29/6 Moto Superpann – Lago di Castel Gandolfo (RM)

Come partecipare

Suzuki utilizza il sito www.suzukitour.it, attraverso il quale si possono prenotare i DemoRide e con tale piattaforma permette di prenotare anche il Katana Tour. Per iscriversi basta la registrazione online, selezionando la data e il luogo in cui si desidera fare il test. Per ogni appuntamento il sito rilascia l’indirizzo preciso da cui iniziano i tour e consente di constatare subito la disponibilità di una moto nelle varie fasce orarie previste per le prove, che durante la mattina vanno indicativamente dalle 11:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00. Ogni giro dura circa 30 minuti e si svolge su strade aperte al traffico, dietro un’apripista di Suzuki.