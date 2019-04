LeoVince presenta il nuovo scarico Classic Racer Black Edition

LeoVince ha pensato bene di lanciare un nuovo terminale di scarico dedicato a una moto in particolare, la Honda CMX 500 Rebel. Si tratta del Classic Racer Black Edition, un terminale Urban Race attuale che è stato sviluppato appositamente per esaltare la motocicletta del colosso nipponico, per tirargli fuori il miglior sound possibile. La sua struttura è stata realizzata in acciaio inox AISI 304, che gli permette una sicura longevità nel corso degli anni. In più, tale scarico, è stato rifinito con una verniciatura nera opaca a base ceramica capace di resistere anche alle alte temperature che uno strumento di questo tipo può facilmente raggiungere. La coppa d’uscita è invece rifinita in “Scotch brite”, che le conferisce una personalità spiccata, da vera Cafè Racer. Il logo di LeoVince è in rilievo, una firma speciale per un oggetto di sicuro fascino.

Questo particolare scarico è omologato per Euro 4, è un oggetto dal gusto vintage ma rispetta tutti i parametri riguardanti le direttive antinquinamento previste dalla normativa europea. Il tutto però è garantito dalla qualità indiscutibile di LeoVince. Il prezzo per questo esclusivo oggetto con silenziatore in Stainless Steel è di 389 euro (MSRP, IVA esclusa). In alternativa ci sono anche altri prodotti, sicuramente più economici e alla portata come: il LV-10 Black Edition con silenziatore in Stainless Steel al prezzo di 279 euro.