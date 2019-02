Suzuki Katana al Festival di Sanremo 2019

Suzuki si conferma ancora una volta partner ufficiale del Festival di Sanremo, che per la sua 69esima edizione esporrà la sua nuova moto Suzuki Katana.

L’atteso appuntamento con il festival della canzone italiana farà infatti da sfondo nelle serate del 5 e 6 febbraio ad un esemplare color argento della Katana, che sarà esposta all’ingresso del Forte Santa Tecla dove si ritrovano abitualmente i cantanti, gli ospiti d’onore e tutti gli addetti ai lavori che animeranno per i prossimi cinque giorni la città di Sanremo.

All’evento canoro più mondano dell’anno la moto giapponese porterà la sua linea originale ispirata, come la prima generazione, alla spada dei samurai da cui prende il nome. Suzuki sottolinea l’attenzione ai dettagli e il bilanciamento che consente alla moto di disimpegnarsi agevolmente in ogni situazione di guida, anche nella guida urbana in cui la maneggevolezza è accompagnata dal supporto elettronico dell’ABS e del controllo di trazione.

La Katana, chiamata a “presenziare” il contorno che anima l’evento musicale, non sarà però l’unico contenuto di richiamo per Sanremo 2019, perché il festival si annuncia anche quest’anno un appuntamento mediatico imperdibile per tutti gli appassionati della canzone italiana e di televisione in generale.

La copertura sarà assicurata su Rai 1 in prima serata a partire da oggi fino a sabato, ma il festival potrà essere ascoltato in diretta anche su Rai Radio 2, con i dietro le quinte, le interviste e le curiosità più interessanti garantiti invece da Facebook. Chi non potrà seguire le dirette o non vorrà perdersi nemmeno un istante di quanto avviene nella città ligure, potrà ricorrere in qualsiasi momento a Rai Play, la piattaforma in streaming gratuita della TV pubblica disponibile sulle TV connesse, sui PC e sui dispositivi mobili.