BMW Motorrad: ondata di aggiornamenti per la gamma Superbike e Roadster 2025

BMW Motorrad svela le nuove BMW M 1000 RR, BMW S 1000 RR, BMW M 1000 R e BMW S 1000 R, introducendo significativi aggiornamenti tecnici e visivi per la stagione motociclistica 2025. Le superbike e le roadster si preparano ad affrontare la prossima stagione con un dinamismo ancora maggiore, offrendo prestazioni elevate e dotazioni di serie ampliate.

Prestazioni al top: BMW M 1000 RR e BMW S 1000 RR

La BMW M 1000 RR (M RR), punta di diamante della gamma superbike, si presenta con un notevole incremento di potenza del motore a quattro cilindri in linea, che raggiunge 218 CV grazie a un pacchetto di interventi tecnici. L’aerodinamica è stata ottimizzata con una carenatura anteriore completamente ridisegnata e le nuove M Winglet 3.0, che garantiscono una maggiore deportanza per tempi sul giro ancora più veloci in pista. Il Flex Frame è stato ulteriormente sviluppato, con un nuovo supporto motore sul lato sinistro per una maggiore stabilità.

BMW Motorrad ha introdotto significativi miglioramenti anche nei sistemi di controllo della M 1000 RR. Il Dynamic Traction Control (DTC) ora include la funzione Slide Control, che sfrutta la tecnologia del sensore dell’angolo di sterzo per consentire derapate controllate in accelerazione. Il BMW Race ABS Pro integra la nuova funzione Brake Slide Assist, sempre grazie alla tecnologia del sensore dell’angolo di sterzo, per un controllo ottimale in frenata. L’acceleratore M a corsa corta completa il quadro, offrendo una risposta ancora più diretta ai comandi del pilota.

La BMW S 1000 RR (Double-R) è stata perfezionata per l’uso in pista. L’acceleratore M a corsa corta, le nuove winglet per una maggiore deportanza e il nuovo copriruota anteriore con condotti dei freni integrati per un raffreddamento ottimale sono solo alcune delle novità introdotte. La Double-R vanta inoltre dotazioni di serie notevolmente migliorate, tra cui le modalità di guida Pro con ulteriori modalità “Race Pro”, Engine Brake, Hill Start Control Pro, ABS regolabile su cinque livelli nelle modalità “Race Pro” e l’impostazione ABS “Slick”. Il Dynamic Brake Control (DBC) si aggiunge alla lista delle nuove caratteristiche di serie.

Dinamismo ed eleganza: BMW M 1000 R e BMW S 1000 R

La BMW M 1000 R (M R), la roadster ad alte prestazioni di BMW Motorrad, si presenta con un design ancora più dinamico, grazie al nuovo faro a LED a doppio flusso derivato dai modelli RR e al logo M nella presa d’aria tra i fari. Anche il controllo di trazione DTC è stato rivisto, adottando la strategia di controllo dei modelli RR per un miglioramento significativo, soprattutto in modalità Race.

La BMW S 1000 R (Single-R) si distingue per il suo motore quattro cilindri in linea ancora più potente, che eroga 170 CV. Il rapporto di trasmissione finale più corto migliora le prestazioni in accelerazione, mentre lo Shift Assistant Pro ottimizzato garantisce cambi di marcia ancora più fluidi. Il controllo di trazione DTC beneficia delle revisioni introdotte sulla M 1000 R, migliorando ulteriormente le prestazioni. La nuova Single-R adotta il nuovo faro a LED a doppio flusso dei modelli RR, per un look più aggressivo. Tra le dotazioni di serie ampliate, troviamo il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR), un portatarga corto, una presa di ricarica USB-C e la chiamata d’emergenza intelligente E-Call.

Un futuro all’insegna dell’innovazione

Le nuove BMW M 1000 RR, BMW S 1000 RR, BMW M 1000 R e BMW S 1000 R rappresentano un importante passo avanti per BMW Motorrad, confermando il suo impegno nell’offrire motociclette innovative, performanti e dotate delle tecnologie più avanzate.