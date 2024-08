Velocifero Tennis, il nuovo scooter (anche EV) parte da 2.990 euro

Velocifero produttore globale di soluzioni innovative di mobilità, annuncia l’introduzione sul mercato italiano della Velocifero Tennis: lo scooter dallo stile new retrò che reinterpreta in chiave contemporanea il design vintage, coniugando con orgoglio un design made in Italy e una tecnologia all’avanguardia.

Uno scooter dalla doppia anima

Con Tennis, Velocifero offre la libertà di scegliere tra due diverse motorizzazioni: il tradizionale e brillante motore a 4 tempi monocilindrico 4 valvole da 125 CC raffreddato ad acqua, e l’innovativo motore elettrico alimentato da due batterie estraibili, proposto nelle versioni L1 e L3, per chi desidera muoversi in modo sostenibile. Pensato per una mobilità urbana, il Velocifero Tennis è il mezzo ideale per spostarsi in città in modo agile e moderno, sia che si scelga la versione termica sia quella elettrica.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’arrivo in Italia di TENNIS, il nostro scooter che si contraddistingue per una proposta senza precedenti: la libertà di scegliere tra motorizzazione a benzina o elettrica” dichiara Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero “Questa doppia opzione permette a TENNIS di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di ogni utente, garantendo prestazioni di alto livello in entrambe le versioni e un design italiano dallo stile new retrò”.

Velocifero Tennis: endotermica ed elettrica

La Velocifero Tennis 125 è alimentata da un motore a 4 tempi monocilindrico 4 valvole da 125 CC raffreddato ad acqua, con potenza di 8,8 kW e 11,4 Nm di coppia; il peso è di 108 kg. Le dotazioni prevedono un dashboard con tecnologia TFT da 5,5 pollici e interfaccia utente interattiva. La Tennis elettrica è caratterizzata, invece, da un potente motore elettrico da 4.000 watt nominali ed una potenza massima di 7500 watt per una velocità massima di oltre 100 km/h. Il motore fornisce una coppia di 175 Nm per una rapida accelerazione. La Velocifero Tennis E è omologata EEC/ L1e-b/L3 e pesa 95 kg.

Il listino prezzi

TENNIS 125 cc: 3.190€ f.c. IVA inclusa;

TENNIS E L1: 2.990€ f.c. IVA inclusa;

TENNIS E L3: 5.490€ f.c. IVA inclusa;

Colori disponibili per tutti i modelli: Bianco, Rosso, Nero, Grigio