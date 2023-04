Yamaha Niken GT, i segreti del motore

La Yamaha Niken GT si è recentemente aggiornata. Il suo motore, e non solo quello, è stato rinnovato per poter garantire migliori prestazioni e massima efficienza.

Il tre cilindri CP3 EU5 da 890 cc ha infatti visto aumentare le prestazioni del 5%. Come è noto è utilizzato anche su Tracer 9 ed MT-09.

E l’architettura di base è simile al motore utilizzato su questi modelli: 3 cilindri in linea, 12 valvole, 890 cc, 11,5: 1 compressione e un diametro x corsa di 78,0 x 62,1 mm.

Yamaha Niken GT, il motore: ha un carattere tutto suo

Quello che cambia in modo significativo è il suo carattere. Offre infatti una maggiore accelerazione da fermo oltre a una maggiore facilità d’uso e un controllo migliore ai regimi più bassi.

Inoltre, per il 2023 il nuovo motore della Niken GT è montato con un’inclinazione in avanti di 5° per un bilanciamento ottimale del telaio.

Le impostazioni delle mappa motore D-Mode sono modificate per funzionare efficacemente con il nuovo motore, e il pilota può scegliere tra le impostazioni “SPORT” (risposta diretta dell’acceleratore), “STREET” (risposta fluida dell’acceleratore) e “RAIN” (risposta morbida dell’acceleratore).

Nella modalità “RAIN” la potenza massima è ridotta del 18%, per garantire al pilota un carattere del motore docile da usare, e un alto grado di controllabilità.

Cambio bidirezionale elettronico

Completa il quadro il nuovo cambio elettronico bidirezionale (quello del modello precedente funzionava solo in una direzione).

Infine la presa di aspirazione e il filtro dell’aria sono stati ridisegnati per una guida più silenziosa, mentre il nuovo scarico soddisfa le normative EU5, e offre un’altezza da terra superiore.