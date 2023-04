RC Moto, a marzo crescono le tariffe

I premi medi delle RC Moto registrano una crescita di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Calabria gli incrementi maggiori

Il premio annuo delle RC Moto ha subito un incremento importante a marzo 2023.

Infatti, secondo quanto riporta l’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, se paragoniamo le cifre del mese scorso con quelle del marzo 2022, vediamo come la tariffa abbia subito un incremento di quasi il 20%.

RC Moto, la crescita dei premi annui a marzo

La media dei prezzi migliori risultanti dai preventivi è infatti di circa 282 euro. Ma ci sono delle differenze tra regione e regione. Si nota infatti che l’aumento su base annua raggiunge punte maggiori in Calabria, +28,70%, Valle d’Aosta, +28,40%, Umbria, +28,12%, Marche, +27,85%, Abruzzo, +26,86%, Molise, +26,40%, e Lazio, +25,59%.

Incrementi più contenuti, invece, in Trentino Alto Adige, +9,32%, e Sardegna, +7,54%. La Valle d’Aosta è la Regione con il premio medio più basso, 165,12 euro. Il premio più alto continua però a registrarsi in Campania, con una cifra superiore alle 600 euro.

Che tipo di motociclista richiede un preventivo?

Sempre guardando ai dati snocciolati dall’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, la maggior parte dei preventivi moto effettuati negli ultimi dodici mesi riguardano gli uomini per l’86,80%, mentre le donne rappresentano solo il 13,20%.

Per quanto riguarda invece gli utenti per fasce d’età, sono soprattutto i motociclisti che appartengono alla fascia 45-59 anni (40,84% del totale) a richiedere un preventivo. Questi ultimi pagano in media 253,17 euro.

A seguire troviamo i 35-44enni (20,87%), che versano un premio medio di 278,07 euro, e i 25-34enni (18,84%), il cui premio medio ammonta a 393,42 euro.