MotoGP, Austin: gli orari TV e dove vederlo

La MotoGP fa tappa ad Austin per il quarto appuntamento del calendario. Ecco gli orari tv e le emittenti che trasmetteranno in chiaro il GP.

Torna la MotoGP dopo la pausa pasquale, con il GP di Austin. Il Gran Premio delle Americhe si svolgerà dal 14 al 16 aprile e sarà trasmesso come di consueto su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre TV8 offrirà live le qualifiche e la Sprint race, con la gara della domenica che sarà invece trasmessa in differita.

Bezzecchi nel mirino di tutti

Si riparte da dove ci eravamo fermati. Dunque ricomincia l’inseguimento alla leadership appena conquistata da Marco Bezzecchi, dopo la vittoria in Argentina e la caduta del Campione del Mondo in carica, Pecco Bagnaia.

Per il ducatista, dunque, Austin sarà il Gran Premio da cui “ricominciare” la corsa al titolo, ma non è il solo a volersi rifare. Pronto a tornare Miguel Oliveira, che si è ristabilito, dopo la botta all’anca destra subita a Portimao, in occasione dell’incidente con Marc Marquez.

Il quale non prenderà parte alla gara per recuperare al meglio dalla sua frattura alla mano. Non sarà della partita anche Bastianini, che avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per recuperare pienamente dell’infortunio alla scapola destra prima di tornare in moto.

MotoGP, Austin: orari TV e dirette streaming

Venerdì 14 aprile

Ore 16: prove libere 1 Moto3

Ore 16.50: prove libere 1 Moto2

Ore 17.45: prove libere 1 MotoGP

Ore 20.15: prove libere 2 Moto3

Ore 21.05: prove libere 2 Moto2

Ore 22: prove libere 2 MotoGP

Sabato 15 aprile

Ore 15.40: prove libere 3 Moto3

Ore 16.25: prove libere 3 Moto2

Ore 17.10: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.50: qualifiche MotoGP

Ore 19.50: qualifiche Moto3

Ore 20.45: qualifiche Moto2

Ore 22: gara sprint MotoGP

Domenica 16 aprile

Ore 16.45: warm up MotoGP

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 18: gara Moto3 (20.15 su TV8)

Ore 19.15: gara Moto2 (21.30 su TV8)

Ore 21: gara MotoGP (23.00 su TV8)