Honda, i modelli di successo nel 2023

Del marchio Honda ci sono alcuni modelli di grande successo nel 2023. In questi primi tre mesi, infatti, il brand giapponese ha posizionato un sacco di moto e scooter ai vertici delle classifiche di vendita.

Dopo gennaio e febbraio, infatti, anche a Marzo Honda vede 7 suoi modelli nelle prime 10 posizioni, sia come dato del mese, sia sul totale annuo. Risultati frutto della somma degli ottimi riscontri in entrambi i comparti, moto (Africa Twin, NC750X e Hornet nella top ten), e scooter (primi 5 posti e ben 6 modelli nelle prime 10 posizioni).

Honda, i modelli più apprezzati dagli italiani nel 2023

La gamma Honda incontra i desideri dei motociclisti in moltissimi segmenti e lo dimostrano i dati analizzandoli più nel dettaglio. Anche a marzo l’Africa Twin – nelle due versioni, standard e Adventure Sports – è molto richiesta, con 674 unità immatricolate, di cui circa la metà con cambio a doppia frizione DCT.

La Hornet, al secondo mese di piena commercializzazione, conferma la vetta del segmento delle naked medie con ben 401 unità a marzo. Bene anche la CB500F, naked entry level, con 85 pezzi in un mese di marzo dal meteo altalenante.

Tra le tourer, si conferma la NT1100 che, nonostante una domanda superiore all’attuale disponibilità, è al primo posto sia su marzo, con 97 unità immatricolate, sia nei primi tre mesi dell’anno con 244 unità.

E gli scooter?

Sempre molto alto il gradimento per l’X-ADV, il primo e unico “SUV a 2 ruote” che, con 884 unità immatricolate a marzo e un totale di 2.587 unità nei primi tre mesi dell’anno, continua a registrare record di vendite mese dopo mese.

Se a questi numeri si sommano le 185 unità totali di Forza 750, è confermato il grande apprezzamento del pubblico per la ricetta dei 750 cc Honda con motore “corsa lunga”, cambio DCT e ciclistica da moto.

Passando agli automatici con variatore, la gamma degli scooter Honda 350 composta da SH 350i (primo assoluto nelle vendite), Forza 350 e ADV 350 totalizza a marzo 3.352 unità immatricolate, e presidia interamente il podio sul totale annuo, con 6.912 unità totali immatricolate.

Impossibile poi non citare gli SH125/150i: ben 1.816 quelli acquistati dai clienti solo a marzo, e ben 4.925 il totale da gennaio a marzo.

Nuovi arrivi

Infine, sta per finire l’attesa per la nuova XL750 Transalp (prezzo 10.690 Euro f.c.) così come per la CL500, la scrambler adatta anche ai possessori di patente A2.

Mentre per tutti coloro che vogliono provare le novità Honda, è partito il programma degli Honda Live Tour, le famose prove su strada che ogni anno attirano centinaia di appassionati motociclisti. Ad aprile Honda sarà a Lucca, Bobbio (PC), Roma e Montesilvano (PE) dove ci sarà anche la prima

data della scuola guida dedicata al pubblico femminile con le Honda 125 a marce.