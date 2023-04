Moto e scooter, i più rubati in Italia nel 2023

Quali sono le moto e gli scooter più rubati in Italia? Partiamo dai dati generali. Secondo il report di Viasat su stime della Polizia di Stato, nel 2022 i furti sono cresciuti di oltre il 16% e delle oltre 31mila moto rubate, poco più di 12mila sono state ritrovate, ossia solo il 39% (la Liguria è la regione più virtuosa con il 65% dei “casi” risolti con il ritrovamento della moto).

Moto e scooter più rubati: la Campania resta maglia nera

Per quanto riguarda l’analisi delle regioni, la Campania resta anche nel 2022 la maglia nera. È infatti la regione più a rischio, dove si sono verificati quasi 7mila furti. A seguire troviamo la Sicilia (5.569 furti), il Lazio (5.210) e la Lombardia (4.141, ben +23,43% sul 2021).

Tutte le regioni italiane hanno fatto registrare numeri in aumento, fatta eccezione per Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Sardegna. Viceversa le uniche regioni che hanno superato il 50% dei ritrovamenti sono risultate Liguria (65,23%), l’Emilia Romagna (63,56%) la Toscana (60,87%), il Trentino Alato Adige (59%) e il Veneto (53%).

I modelli più rubati

Anche in questo caso il trend non cambia. Perché, come accade anche per le auto, i modelli più venduti sono anche quelli più rubati. In testa alla classifica troviamo infatti tutta la gamma di Honda SH, che copre circa il 20% dei furti (6.378 unità).

A seguire ci sono Aprilia Scarabeo (1.378), Piaggio Liberty (1.363), Piaggio Beverly (1.114) e Piaggio Vespa (1.040), seguiti a loro volta da Yamaha TMAX, Kymco Agility e Kymco People.

I consigli utili

Arginare un fenomeno del genere non è certo semplice. Tuttavia ci sono alcuni accorgimenti che possono quantomeno ridurre il rischio che si verifichi un furto.

Si parte dal posto in cui viene parcheggiato il mezzo: è sempre bene posteggiare in posti affollati, illuminati, magari in prossimità di telecamere di sorveglianza (elementi che possono rappresentare un deterrente, ma che spesso – come vediamo anche in alcuni filmati – non intimoriscono nemmeno un po’ i ladri più scaltri.

E poi, può sempre funzionare (nel rendere la vita più difficile a chi ruba) l’utilizzo di antifurti, e accessori che possono ancorare il veicolo ad un oggetto fisso (come una semplice catena).