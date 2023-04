Honda XL750 Transalp, i segreti del motore

La Honda XL750 Transalp è una delle moto più attese del 2023. Monta un motore condiviso con la sorella CB750 Hornet, un propulsore nato da un foglio bianco su cui gli ingegneri hanno progettato ogni singolo componente con lo scopo di garantire divertimento, affidabilità e performance.

Honda XL750 Transalp, il motore

Il risultato è un propulsore di 755 cc con distribuzione Unicam a 8 valvole, misure di alesaggio e corsa pari a 87 x 63,5 mm, con un rapporto di compressione di 11:1.

La potenza massima è di 92 CV (67,5 kW) a 9.500 giri/min (c’è anche la versione a 35 kW per neopatentati), accompagnata da un’elevata coppia ai bassi e medi regimi, che raggiunge un picco di 75 Nm a 7.250 giri/min.

L’estrema compattezza e leggerezza del nuovo motore si deve soprattutto alla testata Unicam (adottata anche dalla CRF450R campione del mondo MXGP) che aziona le valvole di aspirazione da 35,5 mm (con alzata di 9,3 mm) tramite le camme e quelle di scarico da 29 mm (con alzata di 8,2 mm) tramite bilancieri.

Propulsore supercompatto

Per rendere il motore supercompatto, è stato eliminato l’ingranaggio di equilibratura e la trasmissione primaria viene utilizzata anche per muovere il contralbero di equilibratura.

La pompa dell’acqua è stata posizionata nel carter sinistro del motore e l’efficienza del sistema di raffreddamento è tale che non vi è necessità di radiatore dell’olio. Per una ripresa e un’accelerazione importanti, la tecnologia brevettata dei canali di aspirazione “Vortex Flow Ducts” crea un flusso a vortice uniforme dalle prese laterali verso l’airbox che poi alimenta il sistema di aspirazione con cornetti ad andamento verticale.

I corpi farfallati hanno diametro di 46 mm. I cilindri sono realizzati con un rivestimento in Ni-SiC (nichel con carburo di silicio), già adottato con successo su modelli come CRF450R e CBR1000RR-R Fireblade, per aumentare l’efficienza del motore.

Manovellismo a 270°

L’albero motore con manovellismo a 270° e l’accensione a scoppi irregolari conferiscono al propulsore il tipico sound “zoppicante” da bicilindrico ad alte prestazioni. Il sound allo scarico è ottimizzato per risultare molto piacevole ai bassi regimi e roco e possente agli alti regimi.

Le impostazioni del comando gas TBW (Throttle By Wire) della Transalp sono state regolate in modo da ottenere un carattere del motore in linea con l’uso turistico e su lunghe distanze per cui la Transalp è stata concepita.

La frizione assistita e con antisaltellamento, dotata di dischi F.C.C Leaning Segment (FLS), riduce la coppia di trascinamento del 30%, per un minor sforzo alla leva e cambiate più fluide. Inoltre, impedisce le perdite di aderenza della ruota posteriore nelle scalate più repentine. Il consumo è di 23 km/l nel ciclo medio WMTC, per un’autonomia di 390 km con il pieno di 16,9 litri.