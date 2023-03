MotoGP 2023, GP del Portogallo: gli orari tv e dove vederlo

La MotoGP 2023 riparte con la prima gara della stagione in programma in Portogallo. Ecco gli orari e le dirette TV.

Tutto pronto. I motori della MotoGP 2023 si scaldano in vista della prima gara dell’anno. Questo weekend il circus del motomondiale sarà in Portogallo, per inaugurare una stagione che si preannuncia tutt’altro che scontata.

Ovviamente l’uomo da battere sarà il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia. Il pilota torinese, in forza al team ufficiale Ducati, ha disputato una stagione 2022 fenomenale e, al momento, è sulla carta il più forte in assoluto.

La Sprint Race

In occasione del Gran Premio del Portogallo, debutterà anche la Sprint Race: si correrà il sabato, come ultimo appuntamento della giornata.

La mattinata, invece, sarà dedicata alle qualifiche. Il GP si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 marzo e sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW. La gara di domenica prevede che i piloti accenderanno le proprie moto sullo schieramento di partenza poco prima delle 15.00.

MOTOGP 2023, GP DEL PORTOGALLO: ORARI E DIRETTE TV

VENERDÌ 24 MARZO

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.45: prove libere 1 Moto2

Ore 11.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 12.40: paddock live

Ore 14.10: paddock live

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16:00 prove libere 2 MotoGP

Ore 17:00 Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

SABATO 25 MARZO

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.45: qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 16:00 Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8 e in streaming su YouTube

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

DOMENICA 26 MARZO

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11:00 MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15:00 gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 16:00 Zona Rossa

Ore 17:00 Race Anatomy MotoGP