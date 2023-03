Dispositivi Bluetooth per moto, la proposta di Ducati

I dispositivi Bluetooth per moto, in un mondo sempre più connesso, diventano di fondamentale importanza. E Ducati non si è lasciata sfuggire l’occasione di presentare il nuovo Communication System V3 by Cardo, il nuovo dispositivo intercom che offre la connettività Dynamic Mesh Communication (DMC).

Dispositivi Bluetooth per moto, ecco il dispositivo di Ducati

Il nuovo Communication System V3 by Cardo ha una forma molto aerodinamica, a tutto vantaggio di comfort e silenziosità. Si aggancia al casco attraverso il supporto magnetico ed è studiato per coloro che vogliono rimanere sempre connessi senza dover distogliere l’attenzione dalla guida.

Come anticipato, è dotato del sistema Dynamic Mesh Communication, che garantisce stabilità di performance e permette di collegarsi ad un gruppo che può includere fino a 15 motociclisti in un raggio di 1,6 km.

Può inoltre connettersi a qualsiasi dispositivo Bluetooth gestendo le funzioni con comandi vocali, con passaggio automatico tra interfono e telefono.

Due ore di autonomia con 20 min di ricarica

La collaudata connettività Mesh di Cardo consente al dispositivo di lasciare e ricongiungersi al gruppo automaticamente, senza complicate procedure da effettuare quando le condizioni del traffico o un cambio di percorso imprevisto portano ad allontanarsi dagli amici.

L’elevata autonomia (13 ore con la ricarica completa da due ore) lo rende estremamente pratico. In caso di necessità, con una ricarica rapida di soli 20 minuti, si ottengono già due ore di autonomia.

Gli aggiornamenti software sono possibili tramite cavo USB o tramite app Cardo Connect. Il nuovo Ducati Communication System V3 by Cardo è già disponibile presso la rete ufficiale Ducati e sarà presto disponibile sul sito Shop.Ducati.com.