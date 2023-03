MotoGP, Aprilia presenta il Team Racing 2023

Con la MotoGP 2023 alle porte, Aprilia svela il Team Racing che prenderà parte alla prossima stagione. La cerimonia tenutasi a Portimao ha visto presenti tutti i protagonisti del brand di Noale, che quest’anno si pone l’obiettivo di confermare e consolidare il livello raggiunto lo scorso anno: la prima vittoria in MotoGP, altri otto podi, due pole position.

Ma non solo. Perché la mission è anche quella di continuare a crescere, con qualche arma in più a disposizione, a partire dal team satellite e dai suoi piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez e dal flusso di informazioni aggiuntivo che servirà per lo sviluppo della RS-GP.

Il team Aprilia Racing MotoGP 2023. Espargarò: “Ci divertiremo anche quest’anno”

I riflettori saranno puntati soprattutto sul box numero 41 dove Aleix Espargaró riprenderà la corsa al Mondiale dopo il quarto posto, con più di un rimpianto, dello scorso anno.

“Essere con Aprilia da tanto tempo mi carica di una certa pressione, perché so quanto siano importanti i risultati per questa azienda. Allo stesso tempo la maturità e il fatto di conoscere bene le persone con cui lavoro mi fanno stare tranquillo.

Il Campionato 2023 parte ricco di incognite: il nuovo formato con la Sprint Race al sabato richiederà a noi piloti una preparazione ancora migliore ma nessuno sa ancora valutare il reale impatto del cambiamento. Mi sono preparato al meglio e, ne sono sicuro, ci divertiremo anche quest’anno”, ha dichiarato Aleix.

Maverick Vinales: “Non vedo l’ora di iniziare”

Per Maverick Viñales la pressione positiva è altrettanto evidente. Il talento del pilota di Roses potrà contare ora su un affiatamento completo con la struttura del team e con le caratteristiche della RS-GP.

“Nel 2022 ho imparato tanto: dell’Aprilia, del mio team ma anche di me stesso. In questa nuova stagione potremo mettere a frutto questo apprendistato. La nuova RS-GP mi è piaciuta da subito, è migliorata in aspetti, come la gestione del gas nella prima apertura, che sono fondamentali per il mio stile di guida.

Il nuovo formato del weekend mi piace, sarà interessante sia per i fans sia per i team che avranno modo di preparare la gara di domenica utilizzando la Sprint Race. Non vedo l’ora di iniziare, la pausa è stata rigenerante ma ora voglio solo tornare in pista!”, ha spiegato Vinales.

Lorenzo Savadori: “Mi farò sempre trovare pronto”

Confermato il tester Lorenzo Savadori, il cui lavoro è stato una delle basi sulla quale si è costruita la grande crescita di Aprilia nelle ultime stagioni e che parteciperà anche a tre wild card in via di definizione.

“La nuova RS-GP 2023 è chiaramente cresciuta, ma credo ci sia ancora margine per migliorarla. Il nostro obiettivo è di continuare a testare nuove soluzioni, abbiamo qualche idea interessante da implementare. Fisicamente sono al 100%, dopo aver rimosso alcune placche dovute a vari infortuni, quindi come sempre mi farò trovare pronto.

Il miglioramento maggiore della nuova Aprilia? Direi il motore, abbiamo fatto più di un passo avanti e credo che questo ci aiuterà nel corso della stagione”, ha dichiarato Lorenzo.

Come è cambiata la Aprilia RS-GP

Sul fronte tecnico, l’evoluzione della Aprilia RS-GP ha riguardato ogni singolo aspetto. Il motore V4, che non potrà essere evoluto durante la stagione dopo la perdita delle concessioni, ha guadagnato potenza e regime massimo di rotazione, pur mantenendo la sua apprezzata guidabilità.

La ciclistica conta su un telaio rivisto sulla base delle richieste fatte dai piloti, alla ricerca di trazione e stabilità. L’aerodinamica riprende i concetti introdotti nel 2022 come la fiancata sagomata o la caratteristica configurazione dell’ala anteriore e li evolve confermando la leadership tecnologica di Aprilia Racing nel settore.

Il tema elettronico vede l’introduzione di una nuova ECU Magneti Marelli e l’affinamento nella gestione delle strategie, oggetto di un lavoro costante che proseguirà gara dopo gara. Prosegue anche dal punto di vista strutturale la crescita di Aprilia Racing.

Nuovi innesti nel team factory e una nuova organizzazione per seguire il team clienti ne sono i risultati più evidenti. Il reparto corse di Noale continua così nel suo impegno per migliorare dal punto di vista organizzativo, così come nella tecnologia portata in gara dalla RS-GP.