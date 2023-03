Le 5 moto più vendute a febbraio 2023

Quali sono le 5 moto più vendute a febbraio? Vediamo innanzitutto come si è chiuso il mese in termini di immatricolazioni di moto e scooter.

Crescono di un quinto (+20,98%) rispetto a febbraio 2022 i volumi di mercato nel secondo mese dell’anno, raggiungendo le 23.676 unità complessive.

A fare da traino sono gli scooter che targano 11.309 veicoli pari ad un incremento del 44,62%; significativo anche il trend delle moto, che crescono del 7,03% e immatricolano 11.266 mezzi; unico segmento in territorio negativo quello dei ciclomotori, che flettono del 10,05% per un totale di 1.101 unità. Vediamo ora quali sono le 5 moto più vendute a febbraio.

1 HONDA AFRICA TWIN 453

Al primo posto della classifica delle moto più vendute di febbraio troviamo la Honda Africa Twin (453 unità), enduro stradale che ripropone in chiave moderna un mito delle due ruote.

È equipaggiata con un bicilindrico a V di 1.084 cc, con 102 CV e 105 Nm. Adotta un’anteriore da 21” e una ciclistica e un’elettronica pensate per offrire grandi performance su ogni tipo di terreno. Viene proposta nelle versioni Standard e Adventure Sports, con prezzi a partire da 14.999 euro.

2 YAMAHA TRACER 9

A seguire troviamo la tourer sportiva di Yamaha (307 unità a febbraio). La Tracer 9 condivide il motore tre cilindri crossplane con la sorella naked MT-09.

È pratica, comoda, versatile e molto divertente. Pesa 213 kg, sviluppa 119 CV e 93 Nm e vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ha sospensioni regolabili e viene proposta a 11.799 euro.

3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X

La Benelli TRK 502 /502 X è l’enduro stradale media del marchio pesarese (281 unità a febbraio), nonché moto più venduta del 2022, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo eccellente.

Si presenta con un design moderno e robusto e con un motore da 499 cc e 48 CV di potenza. Viene venduta al prezzo di 5.990 euro.

4 BMW R 1250 GS

A seguire ancora troviamo la BMW R 1250 GS, la enduro stradale premium per eccellenza (264 unità a febbraio).

Per tantissimi anni è stata la moto più venduta in assoluta e presenta un equilibrio generale tra prestazioni, comfort e versatilità che la rende una moto perfetta per poter far tutto ai massimi livelli e senza rinunciare a una dotazione di notevole livello. Ha un motore boxer da 1.254 cc da 136 CV di potenza e costa 19.350 euro.

5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S

La Multistrada V4 è la Ducati più venduta in assoluto (241 unità a febbraio). È una moto di recente realizzazione e porta la sportività tipica del marchio (e tipica del motore V4) su un livello diverso, strizzando l’occhio al mondo del turismo e dell’Adventure. Il suo motore da 1.158 cc eroga una potenza di ben 170 CV, mentre il prezzo di vendita è pari a 19.590 euro.