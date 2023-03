Abbigliamento moto, la proposta di Ducati per il 2023

L’abbigliamento moto firmato Ducati viene impreziosito dalla nuova collezione 2023, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti, da chi preferisce la guida adrenalinica in pista in sella alla Panigale V4 R a chi trova nella Multistrada V4 Rally la compagna di viaggio ideale per viaggi anche di lunga percorrenza da soli o in coppia.

Abbigliamento moto: le linee Racing, Sport, Touring, Urban e Sportswear

L’ampia scelta dei capi è data dalle linee di abbigliamento Racing, Sport, Touring, Urban e Sportswear, tutte caratterizzate da materiali di alta qualità, attenzione alla performance e cura dei dettagli. La gamma di abbigliamento è frutto della collaborazione tra Aldo Drudi e il Centro Stile Ducati.

Una prima novità di quest’anno è sicuramente la presenza di un unico tema grafico all’interno della linea Ducati Corse. Un richiamo alle tre gradazioni di rosso presenti sulla livrea della MotoGP che conferisce uniformità all’intera collezione. Protagonista della linea Sport è invece la giacca Fighter C2.

L’equilibrio tra morbida pelle bovina e tessuto tecnico elasticizzato conferisce comodità e leggerezza a questo capo firmato Dainese in esclusiva per Ducati, pensato per la guida sportiva ma ottimo anche in contesti più urbani.

In tutte le salse

Per i grandi viaggiatori che guidano le moto in ogni condizione climatica, la collezione Touring ha rinnovato il completo Strada C5, ora arricchito da nuove soluzioni modulabili, come la possibilità di diventare caldo o ventilato per meglio adattarsi alle temperature esterne.

Disponibile sia in fitting maschile che femminile, il completo Strada C5 richiama i colori della nuova Multistrada V4 Rally, per una perfetta integrazione tra moto e motociclista.

La linea Sportswear è invee una collezione di abbigliamento e accessori a marchio Ducati e Ducati Corse senza tempo e adatta a ogni occasione. Completano il quadro gli ultimi esemplari delle t-shirt celebrative dedicate alle vittorie di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei campionati mondiali MotoGP e WorldSBK.