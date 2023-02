Wildcard MotoGP 2023, come funzioneranno?

Le Wildcard MotoGP 2023. Saranno tre per ogni costruttore, sei per le Case che possono beneficiare del regime delle concessioni

Quello delle Wildcard MotoGP 2023 è un tema molto interessante. Riguarda la possibilità da parte delle Case di poter schierare, in aggiunta, alcune moto in occasione di determinati GP del calendario.

Nello specifico, saranno tre nel corso della stagione le wildcard concesse a ogni costruttore presente sullo schieramento, sei per le Case che possono beneficiare del regime delle concessioni, come spiega il sito ufficiale della MotoGP. Si tratta di una parte importante del processo di sviluppo, considerando che nel corso di un weekend di gara i collaudatori possono provare delle parti e delle novità.

Wildcard MotoGP 2023, ecco come funziona

Come funziona? Allora le Case che vogliono beneficiare di una wildcard devono presentare una richiesta – via IRTA (International Road-Racing Teams Association) – alla Grand Prix Commission almeno 90 giorni prima del weekend. La GPC poi deciderà se queste richieste saranno approvate o meno e poi informerà la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

Inoltre ai costruttori non sarà permesso schierare wildcard in eventi consecutivi. Questo non è il caso dei costruttori che beneficiano del regime di concessioni. Al massimo sono consentite due wildcard per Gran Premio, anche se in alcuni Gran Premi potrebbero esserci più di due richieste. In ogni caso, in questa fase, tutte le richieste di wildcard sono soggette all’approvazione della GPC.

Quali saranno i piloti

Ecco invece quali saranno i piloti che vedremo in pista come Wildcard in questa stagione. Come di consueto, Dani Pedrosa scenderà in pista con i colori del Red Bull KTM Factory Racing nel Gran Premio di Spagna.

Il Team Manager Francesco Guidotti ha confermato a motogp.com che al team piacerebbe che Pedrosa disputasse come wildcard anche il Gran Premio di San Marino. In Casa Ducati, come confermato dal Team Manager Ducati Lenovo Davide Tardozzi, ci sarà Michele Pirro a posizionare la sua moto sullo schieramento di partenza, in occasione del Gran Premio d’Italia e in quello di San Marino; e non solo, forse anche il Gran Premio d’Olanda potrebbe essere un’opzione per il pilota pugliese.

Per quanto riguarda Aprilia, Paolo Bonora, Team Manager di Aprilia Racing, ha confermato la volontà del team di Noale di avere Lorenzo Savadori al Mugello, ad Assen e nel Gran Premio d’Austria. Per Honda e Yamaha ci saranno infine Bradl e Crutchlow, ma non è ancora noto quali saranno i GP in cui li vedremo in pista.