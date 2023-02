Moto d’Epoca, ecco una tra le rassegne più attese

Gli appassionati di Moto d’Epoca sono attesi alla Mostra Scambio di Moto d’Epoca, in programma a Novegro dal 17 al 19 febbraio.

Le Moto d’Epoca saranno protagoniste tra qualche giorno di una tra le rassegne più importanti della categoria. Si tratta della Mostra Scambio di Moto d’Epoca, in programma da venerdì 17 a domenica 19 febbraio presso il Parco Esposizioni di Novegro.

E per l’occasione la Federazione Motociclistica Italiana sarà presente, come ormai di consueto, per diffondere la cultura del patrimonio motociclistico e sarà presente anche alla prossima edizione.

Moto d’Epoca, la FMI in prima linea alla kermesse

L’ampio spazio riservato alla FMI sarà ben visibile da tutti i visitatori, che potranno accedere allo stand federale per ammirare le moto sportive d’epoca esposte, perfettamente restaurate o in ottimo stato di conservazione e ognuna con una storia da raccontare.

A proposito di attività sportiva, gli appassionati potranno richiedere informazioni sui calendari di CIV Classic, Regolarità e Motocross d’Epoca: la stagione su asfalto scatterà il 14 maggio da Vallelunga mentre il tricolore Regolarità prenderà il via il 18 marzo a Piediluco e il Motocross d’Epoca il 1° aprile a Montevarchi.

Campionati che fanno rivivere moto affascinanti di epoche gloriose. Riscoprire il passato è uno degli obiettivi dell’Archivio Storico FMI, lanciato nei mesi scorsi e su cui sarà possibile richiedere tutte le informazioni. Gratuito per i Tesserati FMI, il sito di riferimento è archiviostorico.federmoto.it, un portale in continuo aggiornamento dove ad oggi sono disponibili oltre 77.000 foto, centinaia di numeri di Motitalia e numerosi video.

Grazie alla presenza dell’Info Point del Registro Storico, sarà inoltre possibile richiedere tutti i dettagli in merito all’iscrizione delle moto ultraventennali alla FMI. In questo ambito è di grande interesse il nuovo sito registrostorico.federmoto.it. Un importante spazio sarà dedicato anche alla Rievocazione Storica del Circuito del Tigullio, in programma dal 13 al 15 ottobre.

“Appuntamento di riferimento per gli appassionati”

Così Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ci apprestiamo a vivere da protagonisti questa edizione della Mostra Scambio di Novegro, un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di moto d’epoca.

Proporremo esperienze da vivere sul posto, come l’esposizione di moto d’epoca, ma anche iniziative che sarà possibile approfondire una volta terminata la Fiera, e mi riferisco in particolare ai siti dell’Archivio e del Registro Storico.

L’evento di Novegro è sempre un’ottima occasione di incontro tra la Federazione, Moto Club, Tesserati e appassionati: certamente anche questa volta potremo dialogare con tutti loro”.