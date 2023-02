MotoGP 2023, tutte le novità

Mentre la MotoGP 2023 effettua i primi test ufficiali a Sepang, vediamo quali saranno tutte le novità che vedremo nel corso del prossimo motomondiale.

Più Gran Premi, nuove piste e Paesi, il debutto delle sprint race e non solo: insomma, c’è tanto di nuovo e inedito, compreso il debutto del nuovo marchio GasGas. Ma andiamo con ordine.

MotoGP 2023, le novità: i cambi di casacca

Fra i cambi di casacca il più importante sembra quello di Enea Bastianini, approdato al Ducati Lenovo Team come compagno di squadra del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia. La convivenza potrebbe rivelarsi scoppiettante e i fuochi d’artificio sono quasi assicurati.

Restando nel perimetro di Borgo Panigale, poi, Prima Pramac Racing ha in Jorge Martin un uomo in cerca di riscatto: nel 2022 l’iberico ha perso proprio contro Bastianini la volata per un posto da ufficiale e darà il meglio. Fra le novità Ducati anche l’arrivo di Alex Marquez, sulla sella lasciata libera da Bastianini nello squadrone Gresini.

In cerca di riscatto e gloria

Nell’ordine Yamaha, KTM e Aprilia. Yamaha, dal canto suo, ha bisogno di potenza per spingere una moto che invece, con la soluzione del 4-in-linea (opposta ai V4), si dimostra ben guidabile. Con la spinta giusta Quartararo sembra certo di poter fare bene, mentre il compagno di box Franco Morbidelli è chiamato a fare qualche passo avanti.

I due acuti del 2022, entrambi ottenuti sul bagnato, non saziano la fame della KTM. Quest’anno di fianco a Brad Binder, un pilota che non si tira mai indietro, ci sarà Jack Miller, che col marchio austriaco ha già corso e vinto in Moto3. A Valencia, negli scorsi test, aveva il sorriso. Stessa espressione per Pol Espargaro, tornato all’ovile dopo due anni in HRC: salta in sella alla RC16 griffata GASGAS Factory Racing Tech3.

La vittoria conquistata con Aleix Espargaro in Argentina lo scorso anno è stata bella, ma Aprilia punta al bersaglio grosso, lo stesso per il quale è stata in corsa per gran parte del 2022 proprio con il numero 41. L’iberico sarà pronto a confermare le belle cose fatte vedere, ma dovrà guardarsi da un compagno di colori agguerrito, Maverick Vinales, pronto a diventare una costante nelle posizioni di vertice.

E non dimentichiamo che Aprilia approccia inoltre il 2023 con una formazione raddoppiata, viste le due moto satellite in pista: il team RNF schiera Miguel Oliveira, già sul gradino più alto del podio in top class, e Raul Fernandez.

Marquez ritrovato

La grinta e la voglia di far bene di Marc Marquez e della Honda non sono in discussione. E sono cresciute dopo qualche stagione di grattacapi: per lo spagnolo il travagliato e lungo percorso di ripresa dopo l’infortunio di Jerez 2020, per la casa dell’ala dorata qualche incertezza nello sviluppo.

Prima del colpaccio della Ducati nel 2022, il binomio era stato l’ultimo ad aggiudicarsi la tripla corona con i titoli di piloti, team e marchi. Arricchirà il suo palmares? Un bel contributo per la HRC potrebbe arrivare da Joan Mir, inserito nel Repsol Honda Team, e da Alex Rins, approdato in LCR. A dare manforte l’esperienza di Takaaki Nakagami e del collaudatore Stefan Bradl, mixati al know-how del nuovo direttore tecnico Ken Kawauchi.