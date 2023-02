I 5 scooter più venduti a gennaio 2023

Quali sono i 5 scooter più venduti a gennaio? Vediamo innanzitutto come si è chiuso il mese in termini di immatricolazioni di moto e scooter.

Performance a doppia cifra per il mercato delle due ruote nel primo mese dell’anno, con una crescita del 37,72% pari a 21.314 unità, anche per effetto degli incentivi statali, peraltro già esauriti. Il dato più significativo è dato dagli scooter che crescono del 77,4% e immatricolano 10.720 veicoli.

Ottimo anche l’andamento delle moto, che spuntano un incremento del 22,36% e targano 9.482 mezzi. Unico dato in controtendenza è quello dei ciclomotori, che fanno segnare un calo del 33,97% e registrano 1.112 unità: si tratta tuttavia di un rimbalzo tecnico dovuto a una significativa commessa registrata nel corso del 2022.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i 5 scooter più venduti a gennaio.

1 HONDA SH 150 (1.030 unità)

In testa alla classifica troviamo il fratello maggiore del 125: ha la stessa estetica, la stessa ciclistica e la stessa dotazione. Anche in questo caso doppia ruota da 16”, telaio tubolare in acciaio e forcella telescopica da 33 mm.

L’altezza della sella da terra è di 799 mm, il peso in ordine di marcia è 134,1 kg e il motore ha una cilindrata di 156,9 cc e sviluppa una potenza di 16 CV e 14 Nm. Viene proposto al prezzo di 3.790 euro.

2 HONDA SH 350 (911 unità)

Il più grande della famiglia SH, che da anni domina il mercato degli scooter, è il 350. Recentemente rinnovato è caratterizzato da un design sempre più accattivante.

Monta cerchi da 16” davanti e dietro, è dotato di controllo della trazione di smart key e presa USB. È spinto da un monocilindrico da 329,2 cc e 29 CV di potenza massima. Pesa 174 kg e ha una sella alta 810 mm da terra. Viene proposto al pubblico a partire da 5.790 euro.

3 HONDA X-ADV (839 unità)

Un po’ scooter e un po’ moto, l’Honda X-ADV ha sicuramente rivoluzionato il concetto di maxi-scooter sin dal suo esordio. Oggi è sempre più evoluto, tecnologico ed efficace su strada (e anche nell’off-road leggero). È spinto dal bicilindrico da 745cc da 59 CV a 6.750 giri/min e 69 Nm di coppia massima.

Dichiara un consumo medio di 27,8 km/l, pesa 228 kg a secco, monta cerchi a raggi da 17” davanti e 15” dietro, ha una sella alta da terra 820 mm e costa 12.490 euro.

4 HONDA SH 125 (594 unità)

Un best seller di sempre è l’Honda SH 125. Ha un design ricercato e maturo. Monta cerchi da 16” davanti e dietro, un telaio tubolare in acciaio, una forcella da 33 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico.

Il motore eroga 13 CV e 11 Nm, il disco anteriore è da 240 mm, il peso in ordine di marcia è di 133 kg e la sella è alta da terra 799 mm. Costa 3.790 euro.

5 KYMCO AGILITY 125 R16 (495 unità)

A chiudere il cerchio c’è il Kymco Agility nella versione R16 (ossia con l’anteriore da 16” e il posteriore da 14”). È uno scooter molto pratico, agile e maneggevole. Come tutti i Kymco vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, ha una buona pedana piatta ed e spinto da un monocilindrico da 125 cc capace di erogare una potenza di 8,7 CV. Pesa 120 kg, ha una sella alta da terra 780 mm e costa 2.340 euro.