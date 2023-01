KTM ha presentato il Team MotoGP 2023, svelando anche la nuova moto che prenderà parte alla prossima stagione del motomondiale. Il Team Red Bull KTM Factory Racing vedrà per il quarto anno consecutivo Brad Binder in sella alla KTM RC16 in MotoGP.

MotoGP, KTM svela il Team 2023

Il ventisettenne sudafricano ha ottenuto la prima vittoria della KTM nella massima categoria (Repubblica Ceca 2020) ed è stato il miglior pilota KTM nel 2022, con la sesta posizione in classifica finale e il podio sia nel GP di apertura dell’anno in Qatar, sia nell’ultima tappa di Valencia.

Da nove stagioni nella famiglia Red Bull KTM, Binder è riconosciuto come uno dei piloti più determinati ed efficienti sulla griglia della MotoGP. Il 33 è affiancato da Jack Miller. Il ventottenne, che ha da poco compiuto gli anni, guiderà la moto KTM RC16 nel tentativo di diventare l’unico pilota dell’attuale MotoGP ad aver vinto un GP con tre marchi diversi.

L’australiano porta in squadra nove stagioni di esperienza e un carattere eccezionale, oltre a un pedigree che comprende quattro trionfi e 22 podi nella Classe Regina.

A febbraio i test pre-season

KTM è impegnata in tutte le categorie del Motomondiale e il Team Red Bull KTM Factory che corre in MotoGP è solamente il vertice della piramide.

Dal 2017, anno del debutto nella massima categoria, KTM ha festeggiato 7 vittorie in MotoGP, 18 presenze sul podio e 3 pole position. In Moto3™ dal 2012, la KTM RC4 ha conquistato 5 titoli e 80 vittorie ed è la base tecnica della moto che viene utilizzata dai talenti emergenti che partecipano alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, alla Northern Talent Cup e all’Austrian Junior Cup.

La stagione 2023 della MotoGP inizierà nel weekend del 24-25-26 marzo sul Circuito Internazionale dell’Algarve, in Portogallo, dopo i due test pre-season del 10-11-12 febbraio (Malesia) e 11-12 marzo (Portogallo).

Le parole dei protagonisti

Ecco le parole di Brad Binder: “La pausa invernale mi è sembrata più lunga del solito, sono quindi più che entusiasta di tornare in pista e di ricominciare. È il mio quarto anno nella top class e credo che la nostra migliore occasione per ottenere nuovi successi sarà proprio nel 2023. Siamo pronti a partire, quindi andiamo a Sepang e vediamo cosa ci riserveranno i primi test”.

Così, invece, Jack Miller: “Ho buone sensazioni! Tornare a far parte della famiglia KTM comincia a sembrare tutto piuttosto ‘reale’: ho atteso questo momento per molto tempo. Finalmente potrò tornare a indossare la tuta in pelle e salire sulla RC16 2023. È fantastico essere di nuovo qui in KTM e ritrovarsi con tutti; questo momento è un piccolo assaggio prima di entrare in azione in Malesia”.