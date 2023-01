Ecco i brand di moto e scooter elettrici più apprezzati in Italia dagli utenti delle due ruote a zero emissioni.

Quali sono stati i brand di moto e scooter elettrici più venduti nel 2022? Partiamo innanzitutto dal dato relativo al mercato a zero emissioni.

Che nell’anno da poco concluso ha chiuso con un importante +59% rispetto al 2021, con ben 23.300 immatricolazioni (nel 2018 erano appena 4.200, giusto per avere un’idea di come sia cambiato negli anni questo segmento). Crescono i ciclomotori (+53,3% con 5.904 mezzi messi su strada) e gli scooter (+56,9% e 9.896 veicoli immatricolati).

Più contenuto, invece, l’incremento del segmento moto, che immatricola 540 pezzi e chiude a +7,5%. Infine, con 7.043 veicoli e una crescita del 74,1%, i quadricicli elettrici si rendono protagonisti di un vero e proprio exploit, confermandosi come una delle tendenze più nuove e interessanti dell’anno.

Le città con maggiore densità di veicoli elettrici

Per quanto riguarda invece la distribuzione sul territorio, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le tre città con la più alta densità di veicoli elettrici, mentre sono Catania e Palermo le province dove il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali negli ultimi due anni.

Sud Italia che si conferma protagonista anche nell’incremento – sempre tra il 2020 e il 2022 – del mercato dei quadricicli con Palermo, Catania e Napoli, che salgono sul podio dei territori con le migliori performance.

Torino è invece la città dove si è assisto alla maggiore crescita percentuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo, mentre Catania, Bergamo e Trento si prendono le prime tre posizioni per il segmento dei ciclomotori.

Moto e scooter elettrici: i brand più venduti nel 2022

Per quel che riguarda le quote di mercato, tra i ciclomotori troviamo in cima alla classifica VmotoSoco con il 20%, seguita da Niu (17%) e Askoll (13%). Sul fronte dei ciclomotori svetta Niu (19%), davanti a Piaggio (18%) e Seat (12%). Tra le moto, invece, al primo posto troviamo ancora VmotoSoco (38%), seguita da Zero Motorcycles (22%) e da Electric Motion.

Domina, infine, il segmento dei quadricicli Citroen con il 51% di quota di mercato, seguita da Xev e Aixam. Inoltre, per quanto riguarda le moto elettriche il 57% dell’immatricolato riguarda il segmento delle naked, l’11,5% quello delle Supermotard, un altro 11,5% per le Trial e un 5,5% per le enduro (e altri segmenti 14,5%).