MotoGP, svelate le Yamaha M1 2023

Yamaha ha svelato quest’oggi le livree delle M1 2023 che prenderanno parte al prossimo mondiale MotoGP. Le moto di Fabio Quartraro e Franco Morbidelli sono state presentate in Indonesia, a Giacarta, in occasione del più grande ‘raduno’ al mondo dei concessionari della rete Yamaha, “3S Dealer Meeting”, targato Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 2023.

MotoGP, le Yamaha M1 2023

La nuova Yamaha YZR-M1 si presenta con una livrea aggiornata, sulla classica base nera e blu: il nuovo look, fedele al passato, aggiunge alcuni dettagli grigi confermando lo schema cromatico che ha sempre contraddistinto Monster Energy.

Quartararo: “Ho superato l’infortunio alla mano, sono pronto”

“La mia pausa invernale non è andata come previsto. Mi sono infortunato a una mano in allenamento facendo motocross”, ha spiegato Quartararo. “Ho comunque continuato a lavorare senza sosta. Ho fatto molto cardiofitness per essere sicuro di essere al 100%.

L’infortunio alla mano è ormai completamente sistemato, ad ogni modo, e mi sento pronto per lottare di nuovo per il titolo. Il nuovo design è un bel cambiamento. Mi piace, ed è bello cambiare. Ma la cosa più importante è che non vedo l’ora di tornare a correre. Sono molto curioso di provare la YZR-M1 2023 a Sepang.

Lavoreremo duramente, come facciamo sempre. Abbiamo imparato molto dal 2022, ora voglio solo lottare il titolo. I miei fan mi hanno sostenuto molto, inviandomi molti messaggi durante l’inverno. Non vedo l’ora di rivederli in pista. Ci divertiremo”.

Morbidelli: “Abbiamo chiuso il 2022 in crescita. Non vedo l’ora di iniziare”

Entusiasmo alle stelle anche per Franco Morbidelli: “Oggi ripartiamo da zero, con un nuovo look. Tutto sarà possibile, la prospettiva è entusiasmante. Abbiamo chiuso il 2022 in crescita e sarà importante fare un buon lavoro nei test invernali, per farsi trovare pronti già marzo nella prima gara in Portogallo.

C’è un nuovo format di gara, a cui i piloti e le squadre dovranno abituarsi. Lo vedo come un cambiamento positivo, piacerà al pubblico. Voglio ringraziare i tifosi indonesiani che abbiamo visto oggi al meeting dei concessionari per il loro sostegno. Il loro entusiasmo ci ha dato un bello slancio. Non vedo l’ora di iniziare la stagione 2023 nel migliore dei modi”.